高鐵首推卡娜赫拉聯名點心　車站超商限定販售

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高鐵首推卡娜赫拉聯名點心　車站超商限定販售

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-12-01 11:04:52｜update2020-12-01 11:05:01

高鐵
▲台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物推出瓶裝水、點心麵、爆米花等聯名食品，僅在車站內 7-ELEVEN 門市、列車推車、自動販賣機及線上購物販售。（圖／記者陳致宇攝）
台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物繼之前推出造型商品後，即日起再推出瓶裝水、點心麵、爆米花等聯名食品，僅在車站內 7-ELEVEN 門市、列車推車、自動販賣機及線上購物販售，商務車廂提供的瓶裝水也同步改為卡娜赫拉聯名款。
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台灣高鐵表示，與卡娜赫拉的小動物聯名獲得不少好評，周邊商品也因品牌力加乘效果，銷售成績不俗，因此加碼推出聯名食品，瓶裝水使用 420ml 的小容量設計，讓 P 助與粉紅兔兔躍上包裝；點心麵則選用日本食品廠優雅食的星太郎點心麵，萬年不敗款的雞汁風味，採用五連包方式，每包設計皆不同圖樣；爆米花共有焦糖、起司 2 種口味，外包裝可以組合成可愛的高鐵列車。
台灣高鐵指出，即日起會員可透過 TGo 「點數 365 」平台兌換聯名商品，兌換點數累計滿 500 點，有機會獲贈 7-ELEVEN 茶葉蛋 1 顆；於 2021 全年參加「高鐵假期」行程的每位旅客也可獲贈高鐵聯名水提貨卡 1 張。
此外，台鐵與全家便利商店也推出聯名鮮食，第三波新品即日起上架，包含古早味滷排骨地瓜飯、滷豆包酸菜拌麵、香滷豆包與傳香滷味燙，以車站意象為外包裝，結合縱貫線南端在地食材，走進便利商店就能購足環島美食。
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