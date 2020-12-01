搭機零接觸！長榮啟用人臉辨識登機 舊金山機場即起實施
搭機零接觸！長榮啟用人臉辨識登機 舊金山機場即起實施
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-01 11:15:06｜ update 2020-12-01 11:15:08
▲長榮航空即日起於美國舊金山機場提供人臉辨識方式登機服務。（圖／長榮航空）
×
▲長榮航空即日起於美國舊金山機場提供人臉辨識方式登機服務。（圖／長榮航空）
為防堵新冠肺炎疫情蔓延，並且減少社交接觸，長榮航空宣布，加入美國生物辨識出境計畫（ Biometric Exit Program ），即日起於舊金山機場提供人臉辨識方式登機服務，旅客於登機門透過登機辨識設備掃描臉部，經由雲端配對美國海關暨邊境保護局（ U.S. Customs and Border Protection ）資料庫及航空公司畫位系統資料無誤後即可登機，不需要掃描及收取登機證，嬰兒或是特別需要協助的旅客則採取傳統的登機方式，由現場人員協助服務。
長榮航空表示，運用人工智慧優化各項服務是未來的趨勢，此次推出的臉部辨識將可降低人員接觸機會，確保個人衛生和健康安全；同時也可降低旅客登機錯誤率以提升安全管控，並減少登機門的人力配置，簡化的旅客登機作業更加省時、便捷，未來將依全球各機場的軟硬體設備建置進度，逐步將此項服務擴展至其他場站使用。長榮航空指出，持續優化防疫措施，藉由科技以及流程的更改，提供旅客更安心的旅遊，為了鼓勵旅客採用網路或手機自助報到，目前已將自助報到時間延長至起飛前 70 分鐘，旅客於網路上成功報到且無託運行李，即可持手機顯示電子登機證進行通關及登機程序，減少在機場停留的時間，日前同步調整所有航班的登機順序以保持社交距離，有效加快登機速度。
此外，星空聯盟日前已在法蘭克福及慕尼黑機場建置生物辨識系統，由漢莎及瑞士航空率先於特定航班啟用，只要旅客事先完成相關註冊程序，即可在上述機場體驗「零接觸」通關和登機作業。 ※【 NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「 1922」專線，或「 0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。