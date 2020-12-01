新北耶誕市集4日登場　百萬人潮造訪

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新北耶誕市集4日登場　百萬人潮造訪

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-12-01 11:50:00

新北耶誕市集
▲新北經發局舉辦「2020新北耶誕市集記者會」，邀請10多家參展業者前來展示幸福滿滿的耶誕商品。(圖/記者康子仁攝)
2020新北耶誕市集將在12月4日至6日一連三天登場，5公尺高的告白幸福鐘、網美打卡城堡，將現身新北歡樂耶誕城今年耶誕市集特別邀集知名大飯店和網路人氣甜點全面進駐，不定時推出破盤優惠，至今新北耶誕城已經吸引超過百萬人潮造訪。
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新北經發局今（1）日舉辦「2020新北耶誕市集記者會」，邀請10多家參展業者前來展示幸福滿滿的耶誕商品經發局長何怡明表示，新北耶誕市集年年締造業績人潮新高點，至今已吸引超過百萬人潮到訪，以及超過2,500萬元的亮眼業績。
何怡明說，今年的新北耶誕市集算是升級的2.0版本，吸引不少優質廠商加入行列，包含新北市境內知名飯店業者「福容大飯店」與「滬尾藝文休閒園區」都是首度參展，「福容大飯店」更推出曾獲得台北牛肉麵節冠軍、鎮店之寶極黑戰斧牛肉麵，吸引消費者目光。

知名連鎖企業金色三麥搭配整體歡樂耶誕城主題，取得迪士尼獨家授權，推出米奇造型手工曲奇；剛獲得日本國際啤酒大賽金賞的「DB 精釀啤酒」，也將帶著冠軍酒款，在新北耶誕市集與大家分享得獎的喜氣。
經發局表示，本次打造近5公尺高的告白幸福鐘，用鐘聲敲響新年新希望，為大家獻上年末暖心祝福，另外，活動滿額禮也是加碼大放送，於市集消費滿1千元就能獲得1百元現金抵用券，媲美百貨週年慶的購物優惠，活動期間每日限量300份，消費搶好康要趁早。
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