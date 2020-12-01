新北耶誕市集4日登場 百萬人潮造訪
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-12-01 11:50:00
2020新北耶誕市集將在12月4日至6日一連三天登場，5公尺高的告白幸福鐘、網美打卡城堡，將現身新北歡樂耶誕城﹔今年耶誕市集特別邀集知名大飯店和網路人氣甜點全面進駐，不定時推出破盤優惠，至今新北耶誕城已經吸引超過百萬人潮造訪。
新北經發局今（1）日舉辦「2020新北耶誕市集記者會」，邀請10多家參展業者前來展示幸福滿滿的耶誕商品﹔經發局長何怡明表示，新北耶誕市集年年締造業績人潮新高點，至今已吸引超過百萬人潮到訪，以及超過2,500萬元的亮眼業績。何怡明說，今年的新北耶誕市集算是升級的2.0版本，吸引不少優質廠商加入行列，包含新北市境內知名飯店業者「福容大飯店」與「滬尾藝文休閒園區」都是首度參展，「福容大飯店」更推出曾獲得台北牛肉麵節冠軍、鎮店之寶極黑戰斧牛肉麵，吸引消費者目光。
知名連鎖企業金色三麥搭配整體歡樂耶誕城主題，取得迪士尼獨家授權，推出米奇造型手工曲奇；剛獲得日本國際啤酒大賽金賞的「DB 精釀啤酒」，也將帶著冠軍酒款，在新北耶誕市集與大家分享得獎的喜氣。經發局表示，本次打造近5公尺高的告白幸福鐘，用鐘聲敲響新年新希望，為大家獻上年末暖心祝福，另外，活動滿額禮也是加碼大放送，於市集消費滿1千元就能獲得1百元現金抵用券，媲美百貨週年慶的購物優惠，活動期間每日限量300份，消費搶好康要趁早。