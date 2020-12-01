蘇貞昌再度反質詢 蔣萬安怒轟「傲慢的政府」
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-01 11:19:27｜update2020-12-01 11:19:53
立法院今（1）日邀請行政院長蘇貞昌來院備詢，國民黨立委蔣萬安質詢到含有萊克多巴胺的美豬議題時，蔣問蘇「會不會標示含有萊劑？」蘇貞昌本想回「全世界哪個國家...」蔣萬安一聽到蘇拿出疑問詞，直接反轟「院長不要再反質詢了！」氣氛十分火爆。
蔣萬安質詢直接切重點，問蘇貞昌「會不會標示有沒有含萊劑？」蘇貞昌說「飼料添加物170多種飼料，不可能每種都用行政命令規範。」此外蘇還想加碼說「全世界哪個國家...」有了上次被蘇貞昌反質詢的經驗，蔣萬安完全不給蘇貞昌講完，直接打斷「院長不要再反質詢了，主席！時間暫停，院長我問你170多種用藥，哪種是禁藥，你不知道就部長回答。」蘇貞昌則說「有哪種不是？」一聽到蘇貞昌的回答，蔣萬安更不滿了，直轟「我問東你答西，這裡是國會殿堂，一再反質詢，不要這麼傲慢！」蘇貞昌看蔣萬安如此反應，才停止反丟問題回來，回答「會標示產地。」
蔣萬安進一步指出，若只標示產地，恐會讓民眾都跟行政院前發言人丁怡銘一樣，只要是美豬、美牛，一律視為萊豬、萊牛，蘇貞昌則反譏「你們國民黨才把萊豬打成毒豬，讓國人以為美豬等於毒豬。」對於蘇貞昌表示「樂見業者自行標示有是否含萊劑」，蔣萬安批評行政院「甩鍋給業者」，更指「進口美國豬、美國牛，都被你們打成有萊劑，你們要攻擊店家到甚麼時候？」蔣萬安表示，別說違反歧視原則，其他國家根本不讓萊豬進口，讓美國主動配合、減少使用萊劑，台灣卻處處讓步，蘇貞昌則回「委員你不要這麼激動啦」。