幸福指數墊底 議員替陳其邁抱不平
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-01 11:31:06
經濟日報昨（30）日發布「2020縣市幸福指數大調查」，高雄市兩項數據都墊底，高雄市議員邱俊憲說，這又是國瑜考試其邁買單的一份評比，民調期間是今年9月5日到10月12日，陳其邁上任是8月24日，上任兩週就問施政滿不滿意，這到底是誰做的不好？這就看大家怎麼評斷了？
高雄市長陳其邁表示，最近有很多的民調，我們都會虛心參考，有一些民調是引用去年的客觀指標，有些是在上任大概一個月所做的調查，不管民調到底是怎樣執行，都是參考的重要依據，市府也會很努力的把握時間，因為畢竟整個城市的競爭力，不會等待，也不會容許我們再浪費時間，要把城市的轉型和產業的發展顧好，讓城市更進步更美麗。邱俊憲指出，評比中「客觀指標」是2019年的資料，這就很清楚，評比的是韓國瑜擔任市長時的表現，高雄市相關硬指標的統計，血淋淋的，韓市長執政就是大大衰退，這份評比當然是高雄發展的一大警訊，陳其邁市長應該也要很清楚，對於市政的發展與進步，市民有著更大的期待與盼望，誰當家誰就應該負起責任，市府團隊要更加油！市議員林智鴻則表示，統計資料具累計性與延續性，換句話說，上任一個月餘的陳市長承擔了擔任市長一年七個月的韓國瑜前市長政績，要陳市長全部承擔這份調查結果，未免太過沈重，也要再次鼓勵與呼籲陳其邁所帶領的市府團隊，面對幸福指數民調成績應心生警惕，面對市政沈痾，應破釜沈舟，明年高雄的幸福指數，絕對要交出讓全體市民可以滿意的成績單！