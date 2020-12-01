G7國家防疫比較　金融時報：英國砸了大錢成效卻很差

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負責英國政府經濟預測的預算責任局（Office forBudget Responsibility）上週指出，英國經濟今年將萎縮11.3%，政府需要借貸3940億英鎊（約新台幣15兆元）來彌補短少的稅收，並花費2800億英鎊因應疫情。
報導指出，相較於七大工業國集團（G7）其他國家，英國花費在疫情上的金額高出80%，經濟上的打擊比其他國家更深90%，然而死亡人數卻高出60%。
經濟學家指出，英國犯下的錯誤，就是在春、夏季任由病毒太過猖獗，之後才實施保持社交距離政策，導致政府必須設下更嚴格限制，還賠上了經濟。
不過，英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，英國政府之所以會出現和平時期最巨額的公共支出，都是為了不讓失業率升高，這點作法與他國不同。
他表示：「最新數據顯示英國的失業率比義大利、法國、西班牙、加拿大和美國都低。」英國政府在疫情期間的補助範圍全面，預算責任局數據顯示，政府在大眾服務方面花費1270億英鎊，包括近220億英鎊開發篩檢追蹤系統、近720億英鎊在有薪假及其他補助計畫，以及近340億英鎊支援企業。
在G7國家當中，僅有加拿大的疫情應變花費超越英國。加拿大的經濟援助同樣慷慨，拿出14%國家收入補助薪資和社福。
英國政府的防疫開支驚人，部分原因是為了亡羊補牢。英國國家審計部（National Audit Office）上週批評政府平時沒有提供醫護人員足夠的個人防護裝備，今年3月疫情爆發後，才在供不應求的市場高價購入裝備，導致納稅人多花了100億英鎊。
英國國家醫療保健服務（NHS）秋天開發出的篩檢追蹤系統同樣遭到砲轟，被指回報速度遲緩，根本無法有效遏止疫情。
此外，蘇納克所說的援助雖然讓英國的失業率不至於太難看，卻無法阻擋英國迎來300多年來經濟最慘澹的一年。英國預測今年經濟將萎縮11.3%，為G7國家當中最慘。
然而，英國政府大筆撒錢，卻無法有效挽救人民性命。根據統計，英國的每10萬人死亡比例僅低於義大利。
潘西恩宏觀經濟諮詢公司（PantheonMacroeconomics）經濟學家圖姆（Samuel Tombs）表示，英國政府的反應慢半拍，引發後續經濟衰退等一系列「中毒反應」。相較下，德國封城時間短、也沒那麼嚴格，因為政府行動較快。（編輯：馮昭）1091201