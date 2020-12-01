費玉清爆癌末立遺囑　恆述法師「親曝近況」氣炸了

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恆述法師對網路造謠現象看到不下去，余天、蔡琴、費玉清、江蕙都曾受害，「更好笑的是費玉清跟江蕙結婚，我到醫院抱小孩，這嚴重影響個人清譽」，氣得恆述法師當場怒罵：「痛恨之餘，我要指責全世界網路亂象，這些不實報導，我詛咒他們爛在地獄。」被指用字遣詞過於激烈，恆述法師回：「太極圖一半黑一半白，不可能全部人都認同我，不認同我的隨你們。」
恆述法師為江姓女信徒做保，積欠高利貸錢莊4千萬元，怒告江女詐欺，恆述法師表示，江女公公過世，留下30億土地，江女的先生可以分到8億，「她開7800萬本票向我周轉支付土地稅金，江小姐曾經在我開播電視道場的時候大力支持我，我以滴水之恩必當湧泉以報的心態反過來幫她」，沒想到江女拿到錢後人間蒸發，讓恆述法師2年期間焦頭爛額。
為什麼捲入地下錢莊？恆述法師表示江女走投無路，拿了500萬的票託恆述弟子找地下錢莊，恆述法師說：「我可以說是擔保人，也可以說我為了她去借地下錢莊，因為錢莊看見她不借，看見我就請我擔保，先把錢借出來。」500萬利滾利變成4000萬，但江女完全關機不理不睬，恆述法師直言「置我於死地」。
恆述法師說：「最讓我痛心的是兄弟之情完全崩裂，2年的煎熬時間無力再承擔了，他們不解出道32年的姊姊，為什麼落得跟地下錢莊借錢？我再三給江小姐機會，她本票是12月31號到期，我再不行動就失去法律效力，相信弟弟看到新聞對我會諒解，始作俑者是江小姐。」她表示在按鈴申告前沒和弟弟張菲、費玉清聯絡，至於何時聯絡？她說：「挑個良辰吉日。」