首位女財長！輪掌3大經濟機構　葉倫對中經貿關係引關注

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首位女財長！輪掌3大經濟機構　葉倫對中經貿關係引關注

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-01 11:47:22

▲美國前聯準會主席葉倫或拜登提名為下屆美國財政部長，若獲國會通過，不僅是美國歷史上第一位女財長，也會是首位執掌過白宮經濟顧問委員會、聯準會和財政部等 3 大經濟決策機構的人。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前聯準會主席葉倫或拜登提名為下屆美國財政部長，若獲國會通過，不僅是美國歷史上第一位女財長，也會是首位執掌過白宮經濟顧問委員會、聯準會和財政部等 3 大經濟決策機構的人。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統當選人拜登( Joe Biden )團隊宣布，將任命美國前聯準會​主席珍妮特·葉倫( Janet Yellen )為美國史上首位女性財政部長，力拚復甦遭新冠疫情重創的經濟。財政經驗豐富的她，上任後會如何處理與中國的經貿關係，也被視為美中未來關係發展的重要指標。
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根據《美國之音》報導分析， 74 歲的葉倫擁有耶魯大學經濟學博士頭銜，在美國經濟界頗具聲望，曾先後擔任白宮經濟顧問委員會主席、舊金山聯邦儲備銀行行長，以及聯準會主席，若成功獲參議院通過而就任財長一職，不僅是其女性身分，也將會是美國史上第一位先後執掌過白宮經濟顧問委員會、聯準會和財政部等 3 大經濟決策機構的人。
葉倫傲人的學經歷自然是不在話下，她對財政經濟的專業度也獲得跨黨派認可，應能輕鬆獲得參議院的通過。身為正統、溫和的政策主張者，葉倫也被視為市場的穩定因素，上任後料將以擴大財政支出來刺激經濟，挽救飽受新冠疫情荼毒的市場，並帶頭與央行等部門緊密合作，設計更多的支持性政策。

至於美中之間因貿易戰等因素而緊繃的關係，報導指出，葉倫一貫對川普政府的關稅政策持批評立場，也曾多次表示川普加徵中國關稅的行為，實際上是由美國消費者買單，並且會傷害美國的經濟。

彼得森國際經濟研究所的專家哈夫鮑爾認為，雖然川普時期的對中貿易政策未必會被快速扭轉，但葉倫應會反對美中貿易緊張進一步升級、並限制對中國進一步施加金融限制，還有主張美國應重新加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》( CPTPP )等等。

不過，儘管葉倫對開放貿易和投資持更積極的態度，但她也承認過美中的經貿關係存在著難題，如中國對國有企業的補貼，以及美中在 5G 移動網絡和其他國安技術上的競爭，如果美中不能在這些問題上找出共識，就可能阻礙技術進步的步伐；哈夫鮑爾認為，這意味著葉倫或許會把國安考量縮小到軍事相關範疇，讓其他各種消費產品自由貿易。

除此之外，拜登競選時曾表示，會就北京侵犯人權和民主自由的行為施加制裁，屆時身為財長的葉倫，是否會對中國企業和個人實施金融制裁，以及是否會將中國定義為「匯率操縱國」也還有待觀察。但葉倫的中國事務經驗亦相當豐富，任職聯準會主席期間也跟中國等國家的財經部門多有往來，造就了她的國際外交經驗，此番被提名為財政部長，分析認為，也體現了拜登政府欲加強國際關係的企圖。
 
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