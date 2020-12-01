首位女財長！輪掌3大經濟機構　葉倫對中經貿關係引關注

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葉倫傲人的學經歷自然是不在話下，她對財政經濟的專業度也獲得跨黨派認可，應能輕鬆獲得參議院的通過。身為正統、溫和的政策主張者，葉倫也被視為市場的穩定因素，上任後料將以擴大財政支出來刺激經濟，挽救飽受新冠疫情荼毒的市場，並帶頭與央行等部門緊密合作，設計更多的支持性政策。
至於美中之間因貿易戰等因素而緊繃的關係，報導指出，葉倫一貫對川普政府的關稅政策持批評立場，也曾多次表示川普加徵中國關稅的行為，實際上是由美國消費者買單，並且會傷害美國的經濟。
彼得森國際經濟研究所的專家哈夫鮑爾認為，雖然川普時期的對中貿易政策未必會被快速扭轉，但葉倫應會反對美中貿易緊張進一步升級、並限制對中國進一步施加金融限制，還有主張美國應重新加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》( CPTPP )等等。
不過，儘管葉倫對開放貿易和投資持更積極的態度，但她也承認過美中的經貿關係存在著難題，如中國對國有企業的補貼，以及美中在 5G 移動網絡和其他國安技術上的競爭，如果美中不能在這些問題上找出共識，就可能阻礙技術進步的步伐；哈夫鮑爾認為，這意味著葉倫或許會把國安考量縮小到軍事相關範疇，讓其他各種消費產品自由貿易。
除此之外，拜登競選時曾表示，會就北京侵犯人權和民主自由的行為施加制裁，屆時身為財長的葉倫，是否會對中國企業和個人實施金融制裁，以及是否會將中國定義為「匯率操縱國」也還有待觀察。但葉倫的中國事務經驗亦相當豐富，任職聯準會主席期間也跟中國等國家的財經部門多有往來，造就了她的國際外交經驗，此番被提名為財政部長，分析認為，也體現了拜登政府欲加強國際關係的企圖。