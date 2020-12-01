萊豬開放進口倒數一個月 國民黨嗆蔡政府「五不一沒有」
萊豬開放進口倒數一個月 國民黨嗆蔡政府「五不一沒有」
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-01 11:57:06
距離開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，至今僅剩下不到一個月時間。國民黨中央今天（1日）上午召開「蔡政府荒唐的『五不一沒有』，讓人民心慌慌！」記者會，直言蔡政府「不標示、不修法、不禁止、不把關、不辯論、沒有人力」，讓人民直接面對萊劑豬肉進口的危害。國民黨方面也呼籲民眾一同上網加入連署，表達更多不滿的聲音，讓蔡英文政府看到全民的憤怒。
國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡政府從8月底無預警宣佈將開放含有萊劑的美豬後，就是「五不一沒有」，不願意辯論，忽略黨主席江啟臣提出辯論的要求；不標示萊豬，讓民眾吃豬肉都要提心吊膽；不修法禁止萊豬進入校園，難防止不肖業者採用萊豬；不禁止內臟進口，忽略民眾食用習慣，都在在顯示對民意的不尊重。國民黨組發會主委李哲華直言，上個月22日剛結束的秋鬥反萊豬遊行，已經有超過5萬人上街，表達對蔡政府開放萊豬的不滿。但距離萊豬開放進口僅剩下一個月時間，最新民調也顯示反對萊豬的比例已經高達70%，但蔡政府看來卻置若罔聞。因此國民黨宣佈，要響應消基會發起的「拒吃萊豬」連署活動。李哲華也強調，目前國民黨的反萊豬公投還被擋在中選會，因此希望透過支持連署，向蔡政府施壓。