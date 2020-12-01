NBA／看著新秀感嘆老了 柯瑞威脅帶我的球衣不然不給打
NBA／看著新秀感嘆老了 柯瑞威脅帶我的球衣不然不給打
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-01 12:00:18
勇士一哥「咖哩小子」Stephen Curry近日出席活動在受訪時提到今年加入的兩名菜鳥新科「榜眼」James Wiseman和後衛Nico Mannion，笑說看他們從訓練營小學員到現在變成隊友，覺得自己真的老了。
這兩名菜鳥今年才滿19歲，而Curry已經邁入3字頭，明年就將33歲了，Curry說，「這可能是唯一一件讓我感覺到自己老的事情。這很有趣，Wiseman和Mannion分別在兩年前和三年前參加我的訓練營，然後他們上大學，現在成為了我的隊友，這好瘋狂。」「這種熟悉肯定會有所幫助。」Curry續道，「希望他們會信任我、Draymond Green和其他老將。我們會教給他們所有知道的一切，把他們放在正確的位置上，期待把我們團隊戰力最大化。」Curry很期待並開玩笑說，「嘿，他們可是Curry訓練營的畢業生，我告訴他們要先把我訓練營的球衣帶來勇士訓練館，不然我可能不會讓他們上場打球。」