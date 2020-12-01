709億養豬業評估報告僅4頁 蔣萬安轟：這就是蘇內閣
709億養豬業評估報告僅4頁 蔣萬安轟：這就是蘇內閣
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-01 11:58:54｜update2020-12-01 12:43:00
立法院今（1）日邀請行政院長蘇貞昌來院進行施政總質詢，各界關注含有萊克多巴胺美豬進口議題。國民黨立委蔣萬安質詢指出，含有萊豬進口，他跟農委會要風險評估報告，想了解進口後對於本土養豬產業的衝擊，但台灣養豬業年產值超過700億，農委會竟只給出4頁報告，「4張紙！只有4張紙啊！其中3頁還講跟風險評估無關的事情，這是蘇貞昌領導的行政團隊寫的報告，你寫得出來我看不下去。」
蔣萬安表示，台灣養豬產業，至少要從豬價、進口前後的落差、養豬戶，少說要有破百頁才能完整評估，「只有4頁對得起台灣人、對得起豬農嗎？」蔣萬安指出，養豬戶數、養豬數是否會受衝擊，以及進口豬內臟對我們豬內臟市場衝擊，甚至豬肉價差是否會拉大，農委會隻字未提，僅寫說「預估開放對市場影響有限，因為國人飲食習慣」，蔣萬安拿著農委會報告在空中揮舞，直喊「院長，你領導的團隊寫這樣的報告，寫得出來，我看不下去。」農委會主委陳吉仲則澄清道「日本2005年開放萊豬，結果美國進口到日本的豬反而減少。」蔣萬安反轟「你一直提美國日本模式，你們連他們的半套都學不到，他們產品差異化、差額關稅、產銷履歷，用這些確保衝擊降到最低，結果你評估報告只有4頁？」陳吉仲再回「日本那套除了差額關稅，台灣全部都做到了，我們用130億的基金做產業提升，我們的豬可以出口、日本不能。」
蔣萬安轉問蘇貞昌「你的團隊拿4頁影響評估，我到屏東看豬農，他們都很擔心，認為會受衝擊。」未料蘇貞昌不關心他的下屬交的報告被嫌棄，卻把注意力放在「委員你去看哪家養豬戶？」蔣萬安頓時愣住，忘記蘇貞昌「又」反質詢了，只回「不能說，人家怕被查水錶。」台下的民進黨立委聽了都笑出來，直接朝著蔣萬安大喊「他在亂說啦」。質詢結束後，蔣萬安辦公室表示，他訪視屏東豬農有錄影，並剪入影片，張貼在他臉書11月19日、號召民眾參加秋鬥的貼文中。