影／控SOGO案檢調偵辦不公！蘇震清宣佈獄中絕食自清
影／控SOGO案檢調偵辦不公！蘇震清宣佈獄中絕食自清
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-01 12:51:33｜update2020-12-01 14:17:38
民進黨立委蘇震清涉入SOGO行賄案，目前仍羈押中，並遭到民進黨停權。今（1）日蘇震清妻子廖靖汝與委任律師舉行記者會表示，宣佈蘇震清將開始在看守所內絕食，抗議檢調不公、踐踏司法人權，主張自己應受到公平審判。
蘇震清的辯護律師陳佳瑤代為宣讀聲明稿指出，司法程序正義是受憲法保障的人民基本權利，無罪推定更是國際人權公約所明列事項。但是截至目前為止，檢調單位已經有太多違反程序正義的作為，一開始就違反偵查不公開，放假消息影響輿論，如今關鍵證詞錄音又有人為遮蔽問題，明顯有羅織罪名刻意入罪之嫌，檢調單位罔顧司法人權又如此輕率行事，司法人權已被嚴重剝奪！廖靖汝也質疑檢察官違法亂紀、煙滅證據證據，痛陳檢調單位從一開始就虛構假消息放給媒體，無法落實司法程序正義，20日在準備庭上檢察官信誓旦旦說有兩個獨立的錄音系統，並承諾在七天內轉交，但如今檢察官提供錄音檔還是不全，有非常多的關鍵證詞受到遮蔽，同樣有人為變造的嫌疑。對於蘇震清絕食抗議一舉，她雖然萬般不捨，但仍是尊重他的決定。
媒體詢問律師是否遇過錄音設備都故障的事，是否認為背後有民進黨派系介入？陳佳瑤指出，第一次開記者會指控關鍵錄音檔被消音，北檢表示有第二套錄音設備，昨天上午取得檢察官的「備用音檔」，兩套錄音設備都發生故障，這在他律師生涯從未見過，至於政治問題就不便回答。