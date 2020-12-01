再增4境外移入　莊人祥：30多歲男英國確診後返台

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再增4境外移入　莊人祥：30多歲男英國確診後返台

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-12-01 14:07:38｜update2020-12-01 14:10:50

▲10日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明2名印尼籍女性來台確診等議題。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，今（1）天召開臨時記者會說明國內最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
昨天才召開臨時記者會說明，國內暴增24名境外移入，今（1）天中央流行疫情指揮中心，再度公布國內新增4例境外移入確診個案，為了因應「新冠肺炎疫情」，今天下午兩點再度召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明《新增4名境外移入個案》等防疫事宜。
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這四名境外移入個案，分別自菲律賓(案677)、印尼(案678)、英國(案679)及白俄羅斯(案680)移入。指揮中心表示，案677為菲律賓籍20多歲男性，11月16日來台工作，集中檢疫期間，於11月27日出現流鼻水情形，11月29日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案發病前2日為檢疫期間，亦未與他人接觸，故無匡列接觸者。
指揮中心指出，案678為印尼籍30多歲女性，11月28日來台工作，入境時主動通報自11月21日起有頭暈症狀，僅自行服藥未就醫，經檢疫人員評估後安排於機場採檢，於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共65人，其中44人為前後二排座位旅客，列居家隔離，21人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

▲指揮中心公布新冠肺炎確診案678的座位圖。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診案678的座位圖。（圖／指揮中心提供）


指揮中心表示，案679為本國籍30多歲男性，長期於英國工作，10月26日出現全身倦怠、流鼻水及鼻塞情形，因症狀未改善，10月28日於英國當地就醫，經檢驗確診新冠肺炎，後續依當地規定自我隔離10天，隔離期間出現嗅味覺喪失情形。個案11月7日隔離期滿後症狀緩解，11月28日返國，入境時無症狀，並主動告知曾確診新冠肺炎，於機場進行採檢，並於今日確診；同班機接觸者調查匡列中。

指揮中心指出，案680為白俄羅斯籍40多歲男性，持有我國居留證，10月中旬返回母國探親，11月13日再次來台工作，入境迄今無疑似症狀。個案檢疫期滿後，於11月30日由公司安排至醫院自費採檢，因檢出陽性於今日確診。已掌握個案接觸者共11人，均為醫護人員，其中1人與個案接觸時因僅佩戴口罩及手套，列居家隔離，其餘10人未與個案直接接觸，或有適當防護裝備，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計110,685例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含108,969例排除)，其中679例確診，分別為587例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、568人解除隔離、104人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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