六合夜市辦桌免費吃遭譙 高市府速解約廠商市管處長降調
六合夜市辦桌免費吃遭譙 高市府速解約廠商市管處長降調
記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-12-01 13:24:03
高市府經發局在六合夜市辦理「辦桌免費吃」促銷活動，因「快閃、限量」內容讓市民感覺沒誠意，引發眾怒，市長陳其邁聞訊後直言連他都很不滿意，經發局長廖泰翔今（1）日出面滅火表示，整體活動標案在今年5月決標，從5月初就開始執行，經發局在整起事件的確督導不周，需要檢討，市管處長已降調，市府也已提前跟廠商終止合約，後續活動將由經發局自行辦理。
經發局所舉辦的菜市購物慶活動「109年度高雄市傳統市場、攤販臨時集中場創意行銷計畫」經費180萬，工作項目有5項，於今年5月初決標，由「綸創公關顧問有限公司」執行期間，109年5月至12月止，期程7個月﹔其中工作項目之一，應辦理5場實體促銷活動，經費分配28.8萬元，內容包含活動獎品以及現場活動所需食材和試吃食材。並非坊間或網路所稱的5場促銷活動經費為180萬元。經發局為振興市集、夜市經濟推出系列活動，11月28日晚上6點半於六合夜市的場次引爆爭議，事前宣傳「辦桌免費吃」，要提供木瓜牛奶、大腸包小腸及水餃等人氣美食，讓遊客免費品嘗，但民眾到場才發現，不但沒有擺桌請客，免費喝的木瓜牛奶也只是一人一小杯，逛街的民眾當場飆罵，六合夜市管委會強調承辦單位根本沒跟他們說明活動內容，對此國民黨高雄市議員陳若翠痛批，經發局根本是缺乏誠意，就連陳其邁昨日受訪也撂重話「我也很不滿意」，要求經發局檢討，並懲處相關人員責任。經發局表示，系列活動最後一場是12月5日周六晚上，在凱旋青年夜市舉辦，坦言最近受到外界龐大壓力，局內同仁戰戰兢兢，這幾天持續與夜市管理委員會聯繫溝通，希望在最後場次的振興活動挽回市民信心。