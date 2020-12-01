特企／還不知道電動曬衣機？釋放陽台空間的智能家電　

對忙碌的現代人而言，家電絕對是以結合智能科技及質感生活為首選。因為台灣潮濕的氣候尤其是秋冬的雨季，很多人都買烘衣機以求快速方便，但傳統烘衣機笨重又耗電，完全不符合現代人需求，於是衛浴設備龍頭HCG和成突破業界，首推「旗艦烘乾款」電動曬衣機，真是造福了陽台空間小、衣服曬不乾的我們，而且全遙控控制、操作簡便，銀髮族跟小孩都可以輕易上手，還可以為美麗的裝潢加分！

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主推款「旗艦烘乾款」電動曬衣機，完全是都市人的曬衣救星，生活在都市的大家應該都有陽台空間過小、不通風等困擾，這款旗艦烘乾款是全台唯一真正具有烘乾功能的電動曬衣機，它獨創防塵的「烘衣罩」能集熱、散水氣，而且主機是恆溫發熱的PTC裝置，對於居家安全來說是毫無疑慮的。若家中有小朋友，更推薦可以選擇擁有高效紫外線殺菌燈以及循環對流風扇的「豪華四桿款」，10分鐘滅菌率高達99.9%的殺菌燈，媽媽們絕對超放心。現在不開窗就能效率曬衣，急著穿剛洗好的衣服也沒問題，而且完全解決家裡人口多、衣服沒地方曬的困擾，再也不用擔心曬不乾、或者有霉味。

身為現代人當然非常注重生活美學，不管是房屋裝潢或是家裡擺設都在追求質感與美感，HCG和成這次推出的系列也滿足了現代人的視覺饗宴，香檳金的旗艦烘乾款配有天藍色的烘衣罩，而豪華四桿款則是擁有亮白鋼琴烤漆與一體成形的美麗弧度，無論選擇哪一個機型都能瞬間打造居家時尚的簡約風格。很多人也擔心陽台太小是不是就無法安裝，其實真的不用太擔心，只要是寬度有50公分的空間都可以安裝，不管是常見的水泥天花板、光線明亮的採光罩、特別設計的挑高天花板、各式材質的封版天花板，甚至是你的專屬衣帽間與洗衣間，都可以針對裝潢需求與使用習慣來安裝！而電動曬衣機的升降功能，能依使用情況選擇升至天花板達成隱形效果，不用像以前一樣費時費力的自己手動拉，還省去了佔空間的直立式曬衣架，如此一來陽台或是曬衣間的空間面積便能充分被利用，可以擺上喜歡的美麗植栽或是簡單桌椅，就可以在家中來一場愜意的午茶時光；懂你的家電就該是居家裝潢的一部分，充分地滿足身心靈與視覺上的享受。





很多人關心的品質問題也不用擔心，HCG和成創立至今已將近90年歷史，是一間深耕台灣，與你我一起成長的領導品牌；也是業界唯一擁有45道品質檢驗系統的廠商，而且他們提供長達3年的電機保固與2年的全機保固，「HCG和成電動曬衣機」更是擁有4張專利證書及4項SGS認證。同時也為產品投保業界最高的6000萬產品責任險，有這麼多高規格的檢驗跟保險真的可以讓人很放心購買，完整的售後服務更不怕找不到人；打造聰明質感生活同時不失美感還有超高標安全檢驗，現在曬衣服很輕鬆一點都不費力，也不用擔心曬不乾或霉味，因為HCG和成真的成功帶給大家一個智能美學新生活。



