陳其邁就職百日　綠給85分、藍打43分不及格

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無黨籍原住民議員范織欽則是給予肯定，范織欽認為陳其邁市長兩年拚四年確實是一件非常不可能任務，幾乎24小時都在奔波，對市長有這樣的勇氣非常感動，這樣的積極作為，身為原住民代表的一份子感到非常驕傲，且對於四個原住民議員也不分黨派都給以尊重，因此給陳其邁市長的分數不只有八十分，應該是九十分才對。
國民黨高雄市黨團則從「整體施政表現」、「四大優先施政成績」兩面向進行客觀評比，整體施政表現18分，批評陳其邁以「緊緊緊」為號召，呈現出的卻是「看高不看低」、「顧財團不顧基層」、「無能又傲慢」、「一切為連任」的施政風格；而針對陳其邁提出的「產業轉型、增加就業、重大交通建設、解決空污」等四大優先打了25分，其中「產業轉型」10分、「增加就業」6分、「重大交通建設」9分、「解決空污」0分，總計評比給予43分的分數，並下了「看高不看低、吃緊弄破碗」的十字總結，要陳其邁面對問題不要再實問虛答、避重就輕。
針對國民黨議員議員提及高雄青年失業率平均13.9%，與台北市並列第一，陳其邁則反駁，青年失業率13.9%的數據指的是今年1到6月，是韓市長任期，所以不要把韓市長的事情提到他，現在正努力解決失業問題，並感謝數位國民黨議員在昨（30）日參加5G AIoT園區大聯盟成立的現場，也兌現承諾會「請大家吃雞排」。
對於藍營議員批評，陳其邁可說是有備而來，列舉出藍營議員的建議他已經在做，陳其邁強調，「大家都熱愛這塊土地，我就是用這種心情，做一個在地的高雄市長」、「我的用人、我的施政是不分黨派，我會拼了命，把高雄變的更好，也謝謝大家的指教，讓我們一起來努力建設」。
媒體也問到高雄市長陳其邁，就職百日為自己打多少分？陳其邁強調：「分數留給市民來打，我作為高雄人、高雄子弟的高雄市長，對我來講，這是我的故鄉，永遠我一定會盡全力，用盡我所有的力氣，讓高雄更好」。