向美採購防衛性武器 外交部：台灣跨黨派共識
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-01 14:25:07｜update2020-12-01 14:26:05
美國川普政府任內8度對台軍售，中國外交部發言人華春瑩昨（30）日表示，台灣向美國購買武器是甘作美方「提款機」。外交部今（1）日回應表示，採購防衛性武器捍衛家園是台灣的跨黨派共識，問題根源其實就是中方不斷打壓與軍事侵擾。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安回覆媒體提問時表示，台灣採購國防武器是維護領土、領空、水域安全，以及捍衛民主制度及自由多元社會所必需，「沒有妥協空間」，原因追根究柢就是中國不斷企圖併吞台灣、在國際間不斷打壓台灣，並謊稱台灣是中華人民共和國一部分。歐江安指出，採購防衛性武器是台灣捍衛家園所必需，相信台灣無論由哪個政黨執政，都會持續採購防衛性武器，因為台灣政界在處理對外議題是「團結一致」的，在保衛台灣的民主制度及多元社會方面，也有跨黨派共識。中國的打壓只會強化台灣各界捍衛家園的決心、增進團結。
國防部長嚴德發昨日受訪表示，國軍防衛戰力的提升，武器裝備的籌獲，以國防自主為優先，如無法獲得或是短時間內無法獲得，就進行對外採購。國軍所有對外軍事採購預算，均依作戰需求完成建案，經行政院核定預算後，送立法院審議通過後，依核定預算付諸執行。今年提出的7項軍購案，目前已有5項已經知會國會，也已公布，還有2項在知會國會當中，將來美方公告後也會跟外界公布。