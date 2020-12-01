再創收盤新高！台股勁揚162.78點、收13885.67點
再創收盤新高！台股勁揚162.78點、收13885.67點
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-01 14:31:05
台股今（1）日一掃前一交易易爆量下殺陰霾，在電子股回神及傳產股助攻下，不僅重回13800點，終場更大漲162.78點，收在13885.67點，再改寫收盤新高，單日漲幅1.19%，大盤成交量2590.70億元。
美股在景氣循環股拖累下回檔，道瓊工業指數收盤下跌271.73點，跌幅0.91%，收在29638.64點，不過，11月累計漲幅仍近12%，創下33年來最佳單月表現；標普500指數下挫16.72點，跌幅0.46%，收在3621.63點；那斯達克綜合指數小跌7.11點，跌幅0.06%，收在12198.74點。台股今日則是開高走高，以13810.55點、上漲87.66點開出，在主要電子權值股回神下，重新站上13800點，大漲逾百點，終場更收在當日最高點13885.67點，大漲162.78點，單日漲幅1.19%。
在類股表現部分，光電類股收盤漲3.43%，半導體及電子股也漲了1.72%及1.43%，另傳產的塑膠、油電燃氣類股亦有2.36%漲幅，造紙、貿易百貨及食品也上漲逾1%，金融類股漲0.7%，但像是玻璃陶瓷、航運、化學生技醫療、化工、電器電纜、電子通路生技醫療類股則收黑。至於個股表現上，大立光漲3.71%，收在3345元，聯電漲2.59%收41.55元，台積電亦上漲1.98%收490元，南亞科漲幅更大逾6%，國巨、瑞昱亦有2%以上漲幅，其他像是傳產類股的台塑化收漲2.43%，貿易百貨類股的統一超亦漲3.47%，金麗-KY、台南-KY漲幅更達4%以上，食品的統一、聯華食、味全也有1%以上漲幅，塑膠類股的台塑、南亞、石化也漲逾2%。