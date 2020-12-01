小煜自曝與老婆相識過程　一舉動讓他動心築愛巢

藝人小煜（楊奇煜）從《模范棒棒堂》出道，在Lollipop@F解散後花了4年時間撕掉偶像標籤，今年他與28歲護理師女友言兒（李顏言）閃電結婚，同時升格人夫與準爸爸，兒子即將在明（2021）年1月誕生。這次夫妻倆拍攝雜誌《嬰兒與母親》封面，談到這些年來的心路歷程。

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從男孩團體出道，隨即接拍偶像劇、網路劇，Lollipop@F解散後，小煜才在舞台上找回對音樂的熱情。從2016年接演《寂寞瑪奇朵》到2019年演出《飲食男女》，音樂劇讓小煜終於能享受表演帶來的樂趣。「我很喜歡站在劇場舞台表演的感覺，這跟唱跨年、尾牙的舞台完全不一樣。之前在台中歌劇院演出，底下2000個座位滿滿都是人，視覺震撼無與倫比。」

28歲的言兒目前在皮膚科診所擔任護理師，小煜和她是在一場朋友聚會上認識。原本只是單純交換聯絡方式，後來言兒到高雄看他演出，才慢慢越走越近。交往期間，言兒只要一有空就陪小煜探視生病的奶奶，還在小煜爺爺住院時主動輪班照顧，孝順舉動讓小煜備感窩心，在一起不久就在台北共築愛巢，沒想到言兒3月住進去，4月就發現懷孕了。

▲小煜（左）與28歲護理師女友言兒（李顏言）閃電結婚。（圖 / 嬰兒與母親提供）

短短1年就升格當準爸爸，小煜坦言還在適應中：「雖然知道一定會走到這一步，但真的聽到婦產科醫師說：『恭喜你當爸爸了』，心情還是有點複雜。感覺很難將爸爸這個名詞跟自己連結。」為了培養為人父的FU，小煜現在一有機會就自告奮勇幫朋友帶小孩。但實習奶爸可不好當，之前和朋友一家去動物園，短短2小時就吃不消；「兩個小孩一個3歲一個5歲，一直吵著要下去玩，必須不停把他們抓回推車上坐好，回家整個累翻！」他笑說，好兄弟阿緯一得知他要當爸爸就打趣說：「我的生活也該換你體驗了！」

小煜表示先前參加《全明星運動會》十字韌帶斷掉，心裡很不好受，聽到言兒安慰：「你又不是運動員，不需要太在意。」瞬間覺得好多了，「很喜歡這種夫妻互相扶持的感覺。」大男人的他也在老婆懷孕期間化身神隊友，不僅買各式各樣的營養品，還幫老婆按摩、擦妊娠霜。夫妻倆目前還不確定要自然或剖腹產，但一定會記錄兒子出生的完整過程。