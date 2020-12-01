台中建商圈粉力實在太強大！另類房市新引擎

台中房市交易熱度可用酷暑來形容，新案如雨後春筍般推出，從今年9月台中市買賣移轉棟數4,867棟來分析，連續三個月突破4,000棟，年增率54.6%，穩站六都第一名，可見剛性需求依舊強勁。

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專家分析表示，台中房市熱，關鍵原因在於台中在地建商深耕區域，近期推出熱銷案的在地建商有陞霖地產、基創建設、惠國建設、睿鍇建設，皆不主打價格戰，規劃火力著重在個案規劃上，懂市場趨勢又了解消費者需求，尤其後疫情時代，消費者別於傳統門牌思維，專挑好環境與好產品，不僅吸引台中在地客選購，北客也考量到台中房價相較於台北相對親民許多，生活環境舒適宜居，又能買到比台北有質感的建案，願意老遠南下購屋，「個案表現」是成就銷售的關鍵。

後疫情時代最大資產：「陞霖太美」離塵不離城好環境





2020疫情影響全民生活模式，也改變消費者購屋觀點，過去大家著眼於增值性，今年有感疫情與環境的重要性，買方更在乎居住環境的品質。陞霖地產看好太平區動靜皆宜好環境，選在中山路、樹孝雙商圈上，緊鄰坪林森林公園地段推出2600坪造鎮產品「陞霖太美」，建蔽率低，社區擁有高綠覆率，保留1500坪為綠地中庭，擁有新鮮好空氣，建築像坐落在森林中的豪宅，延續總太建設豪宅DNA，深獲重視生活質感享受的中高端客層喜愛。



▲建築就是生活、生態與生命融合，不僅建築要融入環境，視野也很關鍵。（圖／資料照片）

30年資深建築人 「基創御山」賣的是生活





擁有30年建築經驗、專推別墅產品的基創建設，在擘劃產品時向來秉持「三生共好」，認為建築就是生活、生態與生命融合，不僅建築要融入環境，視野也很關鍵。這次選在北屯區南興東一路推出限量14戶純別墅產品「基創御山」， 12單元為低密度開發區，建築蓋至地上四樓半，視野不被遮擋，散步可到萬坪南興公園，訴求擁有好森活，才是移居「基創御山」最大目的。





「惠國沐微風」豪宅級規劃 產業菁英匯聚





緊鄰兆元產能中科、水湳經貿園區的大雅區，機能豐富且交通便捷，國道1號、74快速道路、台中國際機場快速接軌，南來北往非常快速。大雅文教區學府路、神林南路核心地段近期推出「惠國沐微風」，為符合品味置產客需求，惠國建設主打豪宅團隊優勢，重視結構、生活氛圍與科技化生活，將建築定位在Alfa Safe制震宅、渡假輕豪宅、AI智慧宅，公設奢華感十足，透明圓弧曲度的渡假泳池，還用椰子樹與白沙裝飾點綴，遊戲區、吧台區，電影院、健身房、交誼廳、兒童遊戲室、頂樓戶外BBQ等豐富設備，是產業菁英與企業主置產首選。



▲生活機能豐富且交通便捷也是購屋者考量點之一。（圖／資料照片）

緊鄰精科＋中科 小資首選「睿鎧馥築」





睿鍇建設深耕台中海線地區長達30年，看好龍井便利交通與成熟機能，緊鄰中科、精科與工業區，擁有龐大就業人口，未來2022年位於向上路七段、國道3號龍井交流道附近建坪超過4萬坪的光田醫院啟用後，可提供超過500床醫療需求，將再創造更多就業人口，睿鍇建設看好龍井，推出小資最愛2-3房高坪效產品「睿鎧馥築」，戶戶劃有豪宅才有的中島吧檯餐廳，是凝聚一家人好情感的場域，3房設計雙陽台、二廳、二衛，以及玄關設計，受到精科、中科家庭的青睞。





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