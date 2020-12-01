藍委丟豬內臟挨罵！她「一段話」批民眾：你們良心在哪？

藍綠兩黨上周五（27日）在立院爆發激烈衝突，國民黨團為了阻止行政院長蘇貞昌上台報告，直接在議場內丟擲豬內臟，最後，蘇貞昌在民進黨擁護下，於四處飛濺的豬內臟中完成備詢，此舉引發外界批評。對此，前國民黨主席洪秀柱在臉書直呼「如果可以理性問政，誰想強力杯葛？」她更表示，「過去反對這些議題的民眾，你們質疑聲音到哪裡去了？你們的良心何在？是不是只要換一個顏色執政，ECFA就沒問題了、兩岸直航就安全了、萊克多巴胺就沒有毒性了？」

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洪秀柱發文指出，上周蘇貞昌院長在民進黨立委的「保護」之下，神清氣爽的在五分鐘內「朗誦」完他的施政報告，立院現場因為本黨立委以豬內臟表達抗議，引發了不少的討論，民進黨委員嚷嚷「不要再鬧下去了」，甚至也有年輕人質疑本黨立委「不能好好問政嗎？」

洪秀柱接著說，我們真的想問問民進黨政府，到底是誰在「鬧」？她提到，過去國民黨在「牛豬分離」、「排除內臟」、「強制標示」、「安全容許」的嚴格標準之下，開放「30月齡以下」的美牛進口，民進黨當時還要霸佔議場長達5天4夜，「請問現在用同樣的標準要求民進黨政府，到底有什麼障礙？本黨做得到的，民進黨憑什麼做不到？」



▲立法院上周爆發嚴重衝突，藍委為了杯葛行政院長蘇貞昌上台報告，在議場內丟擲豬內臟。（圖／NOWnews影像中心）

洪秀柱也坦言，如果能好好的理性問政，本黨立委怎會願意強力杯葛？「民進黨過去在立院的問政，是何等劣跡斑斑，2007年審查中選會組織法草案時，民進黨還用強力膠灌機車鎖，將議場鎖住；2009年甚至出動懷孕及腳傷的立委霸佔主席台！過去在野的8年中，民進黨杯葛議事超過兩千次，霸佔主席台近百次，難道這樣算是『理性問政』嗎？」





「議場內豬腸、豬肚、豬內臟亂飛，或許很髒、很臭、很不衛生，但是各位朋友，到底是議場不衛生，還是明年元旦開始即將被國人吃下肚、含萊克多巴胺的豬內臟比較不衛生？」洪秀柱批評，民進黨在眾多民生議題上，根本是只有意識形態、沒有任何客觀標準！過去稱ECFA是「糖衣毒藥」、恐嚇人民兩岸直航將造成「木馬屠城」，也為了這些議題多次癱瘓議事，但後續呢？民進黨既沒有中斷ECFA，也沒有斷航，就連他們過去反對的萊克多巴胺肉品、內臟、甚至30月齡以上的牛肉都一律開放進口。





洪秀柱更質問過去反對這些議題的民眾，「你們質疑聲音到哪裡去了？你們的良心何在？是不是只要換一個顏色執政，ECFA就沒問題了、兩岸直航就安全了、萊克多巴胺就沒有毒性了？」她表示，民進黨政府「吃銅、吃鐵、吃國家」，從政府單位、媒體、公營企業，到號稱「獨立」的機構都被民進黨隻手遮天。「這年頭，若不用非常手段，請問我們又該如何為人民的基本權利把關？」（編輯：許苡晴）