接見英駐台代表　蔡英文盼強化未來綠能合作

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蔡英文指出，這4年來，台灣和英國在多個不同的產業建立了更多正式的交流機制，包括台英智慧城市論壇、能源對話及農業對話。唐凱琳也促成不少雙邊高層互訪，讓台英交流更加直接暢通；此外，台英貿易夥伴關係也正在持續提升、增溫。去年，雙邊貿易總額增加到71億英鎊，台灣已經成為英國在亞太地區的第７大貿易夥伴。上個月也召開了台英經貿對話會議，未來將繼續打造更強固的貿易和投資關係。
談到疫情，蔡英文說，今年台灣和英國也加強合作，共同對抗疫情。感謝英國在今年6月支持台灣成功參與GAVI（全球疫苗聯盟）高峰會，也期待雙方能一起克服後疫情時代的挑戰。
蔡英文表示，英國首相強生（Boris Johnson）首相的綠色經濟振興計畫，將是英國在後疫情時代的主要動力。我們也認同強生「綠色與經濟成長是可以兼顧」的觀點，而離岸風電產業也是台英近年來合作的重點。過去在唐凱琳代表協助下，台灣和英國合作發展本土風電，成立了台灣第一座風能訓練中心，也成就了台灣離岸風電發展在亞洲的領先地位。明年，英國將主辦聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會。上個月，台英曾經就相關議題，召開會議交換意見。希望英國能支持台灣參加明年的大會，讓雙方在能源轉型上持續加強合作。