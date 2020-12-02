宥勝面對另一半三角糾葛　直呼：我只有火大！

《戒指流浪記》由宥勝、林予晞主演，劇中林予晞糾結在前男友黃柏鈞與現任男友宥勝的情感，若以她的角度看待角色處理這三角關係，她透露：「不管跟前任或現任分手了，我不會跟任何前任有互動，就算跟一群朋友聚會也不會出現。」就算被指責無情，她擔心這樣關係變得複雜，或是有任何節外生枝，因此若前任出現在朋友聚會，或是會一起工作對象，她都會先跟相關人士說抱歉。

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▲《戒指流浪記》由宥勝、林予晞（左）主演。（圖 / HBO Asia提供）

× ▲《戒指流浪記》由宥勝、林予晞（左）主演。（圖 / HBO Asia提供）

提到林予晞在劇中與前男友黃柏鈞有所互動，如何看待這樣三角糾葛，宥勝直喊：「不要問我，我只有火大！」他坦言：「當自己真正愛上一個人時，所有條件都變得不重要了，不然奕之（指宥勝飾演角色）根本拼不過前男友呀！」談及宥勝、黃柏鈞兩人，林予晞認為黃柏鈞戲裡戲外，因在國外長大，是相處大方，給人很有安全感，尤其心思細膩是他最大魅力，「只要有困難，他都在」，黃柏鈞則說，由於自己有投資餐飲副業，很習慣性地會去仔細觀察每一個人，因此時常會留意身邊朋友，現在需要幫什麼忙，比如朋友聚會，發現朋友的水杯水量不夠，會幫忙倒水等，他都會留心。

▲林予晞（右）自認只要分手，不會跟前任有互動。（圖 / HBO Asia提供）

× ▲林予晞（右）自認只要分手，不會跟前任有互動。（圖 / HBO Asia提供）

林予晞指出，宥勝飾演的角色黃奕之則恰恰相反，行事作風非常小心翼翼，「但我飾演的角色裡，麗莎則非常喜歡看他這樣子，隨著劇情演變，觀眾可以看到背景相同的兩人為未來目標一起打拚過程」。《戒指流浪記》（ADVENTURE OF THE RING）共8集，將在12月13日晚間9點HBO頻道首播，首播當天一次播出2集，之後每星期同一時間播出最新1集。