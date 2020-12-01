風吹車倒　澎湖成功橋將規劃機車專用道保障用路安全

有鑑於台灣這幾天發生多起機車騎士「路倒」慘遭後方車輛輾斃的不幸意外，澎湖每年10月中秋過後狂吹東北季風，在中正、永安、跨海大橋、成功橋幾處風口，也常發生機車騎士轉倒的事故，因此澎湖縣議會第19屆第4次定期會在1日上午考察湖西地方建設時，議員許育愷建議縣府能改善成功橋上側風過大問題，以保障機車族的安全行車。澎湖縣長賴峰偉說明，短期將宣導機車改走圓通路旁產業道路，工務處會在橋旁增設機車慢車道，以維護民眾通行安全。 我是廣告 請繼續往下閱讀 工務處處長薛文堂表示，短期將疏導機車騎士轉往圓通寺旁替代道路通行，同時增設標示牌引導，並優先對替代道路坑洞及反光設施進行改善工程，中期則委託學術單位，針對成功橋的地理環境特性，辦理風場量測與風洞試驗，長期規劃在既有橋樑的旁邊增設機慢車專用車道，以維護機車族的行車安全。▲湖西成功橋南側才剛設置玻璃擋風牆，卻因東北季風產生亂流造成多起機車騎士倒地受傷的意外事故。（圖／澎湖縣政府提供）不久前完工驗收的湖西成功橋南側玻璃擋風牆，因東北季風造成多起機車騎士，因亂流吹襲倒地受傷，民眾反映後公路總局第三工務段從善如流，拆除橋頭前15公尺的擋風玻璃，卻遺留下後面一截未拆；紅羅村長林忠雄還說，有次他路過成功橋回紅羅，就曾遇到3輛摩托車遭強陣風吹襲摔倒的意外，希望縣府盡快協調公路總局解決此問題。