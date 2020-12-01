風吹車倒　澎湖成功橋將規劃機車專用道保障用路安全

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▲湖西成功橋南側才剛設置玻璃擋風牆，卻因東北季風產生亂流造成多起機車騎士倒地受傷的意外事故。（圖／澎湖縣政府提供）

不久前完工驗收的湖西成功橋南側玻璃擋風牆，因東北季風造成多起機車騎士，因亂流吹襲倒地受傷，民眾反映後公路總局第三工務段從善如流，拆除橋頭前15公尺的擋風玻璃，卻遺留下後面一截未拆；紅羅村長林忠雄還說，有次他路過成功橋回紅羅，就曾遇到3輛摩托車遭強陣風吹襲摔倒的意外，希望縣府盡快協調公路總局解決此問題。