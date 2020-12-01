又隱匿病情？30多歲男子從英國確診後仍返台

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根據了解這名個案在10月26日出現全身倦怠、流鼻水及鼻塞情形，因症狀未改善，10月28日於英國當地就醫，經檢驗確診新冠肺炎，後續依當地規定自我隔離10天，隔離期間甚至出現嗅味覺喪失情形。
不過這名個案在11月7日隔離期滿後症狀緩解，並在11月28日返國，入境時無症狀，並主動告知曾確診新冠肺炎，於機場進行採檢，並在今日確診；同班機接觸者調查匡列中。
莊人祥提到，根據現行規定，境外確診新冠肺炎者，必須至少符合下列條件之其中一項，包含「發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解」或「距發病日已達10天，且取得2次新冠病毒陰性證明」，才得搭機返國，這名個案將經地方衛生局調查後，將依照傳染病防治法第58條，開罰1到15萬。
另外即日起秋冬專案上路，民眾要入境必須都要檢附核酸陰性報告，指揮中心也表示，有接到民眾來電出境三日內會回來，一方面是商務需求，有一些是個人證照要過期，所以一定得出國一趟，這類型個案因為出國時間短暫，在當地等不到檢驗報告，可以先返國後填寫相關切結書，並且入境後採檢，不會予以裁罰。
指揮中心邊境檢疫組副組長何麗莉也提到，截至今天上午共有5個航班返台，每個航班的乘客沒有超過3位數，總計大概150名左右的旅客，且通通都持有陰性報告。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。