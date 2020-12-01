男友想買禰豆子抱枕！她一看「母湯版」氣炸：把我放哪啊
男友想買禰豆子抱枕！她一看「母湯版」氣炸：把我放哪啊
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 16:34:16
日本超夯漫畫《鬼滅之刃》魅力席捲全台，許多周邊都陸續推出，甚至還出現「同人」商品，對此，就有女網友抱怨，男友因為喜歡《鬼滅之刃》，所以不斷花錢買周邊，更扯的是傳訊息來問能不能買老婆禰豆子的「母湯版」等身抱枕，讓她相當不爽，貼文也引起熱議。
原PO在《靠北網購2.0》表示，男友一直以來都很喜歡《鬼滅之刃》這部作品，電影上映後更是買了不少周邊，買到快沒錢了，結果男友昨天突然傳訊息過來，裡面有個網拍平台的網址，並直接說「可以買這個嗎？好想要天天抱著老婆睡覺」。原PO點進網址一看，才發現男友想買版權不明的禰豆子「母湯版」等身抱枕，這讓她氣到直接回嗆，「請問你在講什麼，買這什麼鬼東西？我就是你的老婆，你把我放在哪裡？」沒想到男友卻激動地說，「那不一樣啊！我們又沒有住在一起，妳也是寶貝啊，可是禰豆子是大老婆耶！我要買囉，已經看很久了」。
男友的回覆讓她越想越生氣，忍不住上網抱怨「《鬼滅之刃》可以不要再出來害人了嗎？」原PO強調，如果男友想買的是一般圖案的抱枕就算了，「買這種色氣的抱枕，要我怎麼接受？現在常常都要跟我借錢買東西，請問這男友我該不該放生？太誇張了」。許多網友都認為這件事情很誇張，但不能把錯怪在作品上，主要是男友心態的問題，「買到要借錢真的很誇張」、「這心態很有問題欸」、「我覺得可以買，但借錢加上說角色才是老婆，就有點太誇張了」、「動漫宅沒問題，有問題是借錢」、「根本把妳當提款機，還是快放生吧」、「借錢買就不對，直接放生吧」。（編輯：許智超）