特企／JOY COLORi　推出環保聖誕創意大賽

引進環保永續理念「未來鑽石」JOY COLORi一週年慶時刻，不少台灣消費者擁抱實驗室培育鑽石新科技所帶來的改變，認同擁有璀璨美麗同時，也保護地球環境的永續。為回饋消費者，JOY COLORi特別於充滿溫暖的12月前夕，推出環保聖誕創意大賽，邀請大家伴隨著聖誕節快樂氛圍，一起分享屬於自己的喜悅！

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【訴求環保、分享快樂 侯爵夫人鑽石項鍊等您帶回家】

活動參加辦法只須依環保與色彩為出發點，用手機拍攝即可，鼓勵消費者發揮創意，並且不可為了效果而破獲環境與生態，以創意方式在任何地方，任何方式，可以是可愛的、幽默的、瘋狂的，呈現出「JOY」這3個英文字母，將原創作品傳至JOY COLORi的官方信箱service@firglobal.com, 並在信件主旨寫上「我要分享我的JOY」，就有機會獲得價值約$20,000元的侯爵夫人鑽石項鍊。







JOY COLORi櫃位資訊:





台北信義A13大遠百2樓（預約體驗02-8786-0664）





台北南西新光三越1館2樓（預約體驗02-7728-6851）





新北板橋大遠百1樓（預約體驗02-2964-0431）





台中新光三越3樓（預約體驗04-2254-7401）





高雄漢神巨蛋3樓（預約體驗07-586-9754）







就如同JOY COLORi品牌名一樣，快樂，來自於分享！傳遞人生應該色彩繽紛，勇於分享在自己心目中「JOY」的模樣！更多活動資訊請上官網： 12/1-12/20 快來參加 :https://bit.ly/2UX2Vwo