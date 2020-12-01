台星推「旅遊泡泡」再等等？外交部：配合指揮中心決定

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

台星推「旅遊泡泡」再等等？外交部：配合指揮中心決定

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-12-01 15:24:51

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林調遜攝）
▲新加坡駐台代表致函推旅遊泡泡，但是考量秋冬開始疫情升溫，中央流行疫情指揮中心只能請新加坡「再等等」。（圖／記者林調遜攝）
新冠肺炎持續蔓延，重創全球交通與旅遊業。媒體報導，由於台灣防疫有成，新加坡駐台代表處10月開始與我國相關部門洽談「旅遊泡泡」。不過，衛福部考量秋冬開始疫情升溫，中央流行疫情指揮中心只能請新加坡「再等等」。外交部今（1）日表示，配合中央流行疫情指揮中心相關決定，並持續和星國政府就這項議題進行討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部發言人歐江安表示，新加坡政府為推動疫情後的經濟復甦，恢復和區域各國間的人員交流，近來已經和韓國、中國、日本及印尼等重要經貿夥伴建立「快速通道」(Fast Lane)或「互惠綠色通道」(Reciprocal Green Lane)，陸續開放公務及商務人士互訪；另外也和香港建立「航空旅遊泡泡」(Air Travel Bubble)，開放雙方旅客往來。
歐江安指出，台星雙邊關係友好，經貿、投資、文化及觀光各領域的交流和合作相當密切，兩國政府和民間互動頻密，雙方也曾就邊境鬆綁及恢復互訪等議題數度交換意見，並分享防疫的經驗。

外交部指出，防疫是政府目前的優先考量，基於「國內鬆綁，邊境風險嚴守」的原則，我國是否與新加坡相互開放邊境，將依據新加坡疫情狀況進行評估，外交部會持續密切關注相關資訊和疫情發展，隨時掌握最新情況，配合中央流行疫情指揮中心相關決定，並持續和星國政府就這項議題進行討論。
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀