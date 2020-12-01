CNN揭露獨家取得文件　指中國於疫情初期明顯低報病例數

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CNN揭露獨家取得文件　指中國於疫情初期明顯低報病例數

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-01 15:10:35

▲美國 CNN 收到一份中國內部文件，顯示新冠肺炎疫情爆發初期的真實數據與面貌。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國 CNN 收到一份中國內部文件，顯示新冠肺炎疫情爆發初期，湖北當地的真實數據與面貌。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎在過去一年令各國聞之色變，至今已造成至少 6300 萬人確診，仍未有緩解跡象。美國有線電視新聞網（ CNN ）今天（ 1 ）刊載一篇獨家報導，內容引述中國官方內部文件，顯示疫情爆發初期官方明顯處理不當，導致確切病例數被低估、病毒至終擴散到全球。不過該報導也遭到不少網友吐槽，質疑選舉過後才揭露的目的，還有人打下「不意外」、「早就知道了，這樣也算獨家嗎？」
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根據報導， 12 月 1 日是外界所知湖北武漢確診首例的日子，疫情滿一週年之際，《 CNN 》揭露了聲稱來自中國內部的文件，經過各方專家比對後也確認文件的真實性。內容提到，湖北省在 2 月 10 日當天的確診人數其實是 5918 例，比對外公開的 2097 例多了 2 倍不止，除了當地政府隱瞞，也因應對疫情的經費不足，還有就是初期使用的檢測方式有誤、效度太低，加上當時對確診的界定模糊不清，直至 2 月中旬才修改。
▲美國
▲美國 CNN 本月 1 日刊載一篇獨家報導，內容引述中國官方內部文件，顯示疫情爆發初期中方處理有瑕疵，嚴重低估確實染病的人數。不過該報導也遭到不少網友吐槽。（圖／截取自CNN The Lead 推特
此外，報導也引述一份 3 月初的報告，顯示因倚賴有缺陷的檢測和報告機制，當時從出現症狀到確診，平均竟然要花 23.3 天才能確定，許多染病者更得到錯誤的陰性篩檢結果，最終導致疫情失控。

報導也指出，湖北省在去年 12 月還曾爆發大規模的流感疫情，比往年同期暴增 2059% ，大大提高醫護人員分辨流感和新冠肺炎的難度，至今也無法確定是否與新冠病毒有關。而且讓外界困惑的是，流感疫情最嚴重的地區並非武漢，而是鄰近的宜昌市和咸寧市。

雖然有不少疑點，但到目前為止，國際專家仍無法對湖北省醫院的病歷和原始數據進行全面查核，這些文件是由匿名的舉報人提供給《 CNN 》的，這些舉報人聲稱自己在中國的醫療體系內工作，願意揭露真相。《 CNN 》並找來 6 位獨立專家認證文件的真偽，其中一名與中國關係密切的專家對部分內容表示眼熟，另一名了解中國內部文件和程序的歐洲安全官員也證明文件的真實性。

范德比爾特大學（ Vanderbilt University ）的傳染病學教授威廉·沙夫納（ William Schaffner ）認為，面對疫情，中國的做法相對比美國的流行病學家保守很多，而中國的官員在任何時候都會力圖將流行病的影響降到最低，數據不符並不意外；美國智庫「外交關係協會」（ CFR ）全球衛生問題高級研究員黃延中也直言，文件裡很多疑似病例其實都應該被列為確診：「他們（中國官方）公布的數字相對保守，這反映當時情況的複雜、不明和混亂。」

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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