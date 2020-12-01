CNN揭露獨家取得文件　指中國於疫情初期明顯低報病例數

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，報導也引述一份 3 月初的報告，顯示因倚賴有缺陷的檢測和報告機制，當時從出現症狀到確診，平均竟然要花 23.3 天才能確定，許多染病者更得到錯誤的陰性篩檢結果，最終導致疫情失控。
報導也指出，湖北省在去年 12 月還曾爆發大規模的流感疫情，比往年同期暴增 2059% ，大大提高醫護人員分辨流感和新冠肺炎的難度，至今也無法確定是否與新冠病毒有關。而且讓外界困惑的是，流感疫情最嚴重的地區並非武漢，而是鄰近的宜昌市和咸寧市。
雖然有不少疑點，但到目前為止，國際專家仍無法對湖北省醫院的病歷和原始數據進行全面查核，這些文件是由匿名的舉報人提供給《 CNN 》的，這些舉報人聲稱自己在中國的醫療體系內工作，願意揭露真相。《 CNN 》並找來 6 位獨立專家認證文件的真偽，其中一名與中國關係密切的專家對部分內容表示眼熟，另一名了解中國內部文件和程序的歐洲安全官員也證明文件的真實性。
范德比爾特大學（ Vanderbilt University ）的傳染病學教授威廉·沙夫納（ William Schaffner ）認為，面對疫情，中國的做法相對比美國的流行病學家保守很多，而中國的官員在任何時候都會力圖將流行病的影響降到最低，數據不符並不意外；美國智庫「外交關係協會」（ CFR ）全球衛生問題高級研究員黃延中也直言，文件裡很多疑似病例其實都應該被列為確診：「他們（中國官方）公布的數字相對保守，這反映當時情況的複雜、不明和混亂。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。