未來台中捷運藍線　議員：不要找台北捷運局

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指出，台中捷運綠線由市府委由台北市政府捷運工程局施工，總經費593.37億元，全線長約16.71公里，建議未來捷運藍線，由市府主導所有工程；另外，目前1條捷運綠線無法支持交通運量，建議市府考慮恢復BRT。

盧秀燕強調，BRT屬快捷巴士，台中是全國第二大城，面對城市快速發展，任內將全力推動大眾捷運路網，評估捷運藍線自辦或委辦，工期也將視綜合規劃、中央核定經費、土地徵收時程狀況加速推動。

交通局長葉昭甫表示，因中央提供業者申請電動車購車補助，需先在核定的路權範圍內行駛，經過一定年限才能調撥，市府自去年起與多家公車業者協調，爭取中央更多補助，將台灣大道幹線化公車逐年汰換成電動公車。