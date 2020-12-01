未來台中捷運藍線　議員：不要找台北捷運局

我是廣告 請繼續往下閱讀
李中表示，近日中捷詳細檢查連結器，軸心斷裂是無獨有偶，而原裝車廂的組件無法拆卸更是接二連三；從日本國土交通安全報告可以看出來，川崎重工的企業文化就是知錯不改，因此，對於川崎重工所提出的報告，建議還是要由第三方來驗證，未來證據如果充足，中捷身為業主更要向川崎重工求償，也一定要等到都安全了再開放通車。
李中說，六都目前都已經有捷運，日前有人倡議全國只需要一家捷運公司，但他表示反對，他認為過去因為只有台北市有捷運，所以大家都委託北捷局代辦，然而北捷的土木工程發包，每公里就要10億元，遠比鐵改局的每公里4億元高，我們台中花了一個地鐵的價格，卻只獲得一個高架的捷運，這對市民來說是不公平的，再加上這次車廂連結器的事件，北捷局已讓人無法相信，建議未來藍線捷運要自己蓋。
另外，因為台中的卵礫地質不適合潛盾機作業，捷運藍線只能明開挖，但明開挖時間期程長，會對兩旁商家與住戶造成強大的衝擊，因此他慎重建議，藍線捷運只在火車站到五權路這一段做地下化，過五權路後就做雙層高架，一層高架跑捷運、一層高架作為快速道路跑一般汽車，過大度山後再恢復單層雙軌，這樣不但可以節省經費庾時程，還能一次到位解決東西向的交通問題。
李中指出，由於目前台中只有綠線一條捷運，對於路網的概念來看顯然過於單薄，因此他請盧秀燕市長慎重考慮，是否恢復BRT，或者透過配套機制，讓民眾能夠便捷搭乘大眾運輸工具。
此外，為了減碳環保，李中建議，交通局要善用胡蘿蔔與棍子，儘速透過補助機制以及路權審議，讓台灣大道、中清路等市區內重要幹道行使電動公車，郊區或山區路線行使原先燃油車輛，降低市區內高密度的移動污染源。
盧秀燕強調，BRT屬快捷巴士，台中是全國第二大城，面對城市快速發展，任內將全力推動大眾捷運路網，評估捷運藍線自辦或委辦，工期也將視綜合規劃、中央核定經費、土地徵收時程狀況加速推動。
交通局長葉昭甫表示，因中央提供業者申請電動車購車補助，需先在核定的路權範圍內行駛，經過一定年限才能調撥，市府自去年起與多家公車業者協調，爭取中央更多補助，將台灣大道幹線化公車逐年汰換成電動公車。