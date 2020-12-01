台灣豬證明標章起跑張貼！首張證書摩斯漢堡創始店掛牌

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陳吉仲表示，到年底會影超過15000多家，我們的台豬標章上不只有4種防偽，更重要的是所有申請者都要檢具豬肉來源確保是國產豬，貼一個標章是很容易的，可以背後使用國產的農產品的精神才是讓農委會最感動的，全部的豬肉都用國產豬非常不容易，「只要能把標示做好，面對萊豬開放，絕對有辦法把危機變成轉機。」
台灣豬證明標章自11月1日正式受理業者申請，昨（30）日起陸續發放標章至審核通過的業者處張貼。受理申請與審核單位中央畜產會表示，目前正全力協助有意申請之業者排除障礙，包括專人專線電話諮詢、赴各縣市臨櫃受理申請、建立連鎖經營業者批次審核機制及透過相關公協會統一處理會員申請案等，籲使用國產豬肉的業者踴躍提出申請，共同支持國產豬肉。
隨萊劑美豬開放日期愈來愈近，近期申請案明顯擴增，中央畜產會說明，預期至今年底，申請案可達1萬5千件，民眾在市面上將會看到愈來愈多店家張貼臺灣豬證明標章，可據以消費新鮮、安全又美味的國產豬肉、猪肉加工品或豬肉料理。截至目前，申請該標章的店家類型以具品牌知名度的連鎖餐飲業如摩斯漢堡、鼎泰豐、四海遊龍、添好運、美珍香、生鮮豬肉攤、CAS肉品廠與販售處及不同營業規模之餐飲店為多，一經審核通過，標章會即刻寄出供其張貼。
台灣豬證明標章共有4種樣式，其中圓形有3種，分為直徑10、20及30公分，及「本店使用國產豬肉」文字加圓形標章樣式1種，依業者意願自由選擇其中一式張貼或懸掛，目前以選擇直徑20公分之圓形標章最多，文字加圓形標章及直徑10公分圓形標章兩式次之。
台灣豬證明標章陸續張貼後，民眾除可認明標章、消費國產豬肉，未來也可瀏覽台灣豬證明標章 GIS圖台，查閱附近貼有該標章的餐飲店家，就近選購並享用新鮮安全的國產豬肉，GIS圖台正在積極建置中，近期即可開放瀏覽。