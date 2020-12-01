影／居安思危　彰化縣防災教育日系列活動展開

我是廣告 請繼續往下閱讀
消防局在今年9月將12月3日訂為「彰化縣防災教育日」，源於1848年12月3日發生的彰化大地震，當時造成嚴重傷亡，希望藉此能讓縣民將此重大災害引以為戒，今天在縣府中庭舉辦109年彰化縣防災教育日系列活動啟動宣傳記者會中，王惠美指出，縣府除訂彰化縣防災日，另於每年9月21日配合國家防災日進行地震等相關模擬演練。
王惠美說，彰化斷層約有32公里，如再加上清水斷層更有百公里，且斷層帶上人口數達72%，一定要居安思危，一旦遇災害，要將損失降至最低，以確保民眾生命財產安全。她也感謝消防局結合縣府各單位超前部署先行規劃預防，包括孩童的防災教育、民力連結、政府部門聯繫等。
消防局表示，「109年彰化縣防災教育日系列活動」包括記者會、防災宣導體驗營、1日災民夜宿體驗活動、水保暨防震教育宣導講座及「輕鬆在家e起來，防災安全足安心」，提升彰化縣各機關災害應變能力，透過防災教育宣導活動，強化民眾防災知能及自救能力，達成全民防災目的。
記者會上，邀請縣內國小學生扮演日本知名動漫角色，透過主角特色結合水災、疫災、風災及震災宣導短劇，化身防災小天使加深民眾防災知識，並頒獎表揚109年彰化縣防災小尖兵獲獎學童，使防災教育觀念向下紮根；5日的活動，特別設置123頂帳篷代表12月3日「彰化縣防災教育日」的意義，參與民眾除可親身體驗災民跨夜留宿情境及避難收容用餐等，也喚起民眾對防災議題的關注。