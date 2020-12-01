潘孟安搭上鬼滅梗　呼籲民眾「罩柱」自己

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活動開始由縣長潘孟安與民眾合演小短劇，以最貼近民眾得方式演繹，強調出入八大場所務必配戴口罩，潘孟安也以最近正紅的日本動漫「鬼滅之刃」中最強招式妙喻「防疫之呼吸」對抗武漢肺炎。
縣長潘孟安呼籲，國際COVID-19疫情持續上升，國內近期仍新增境外移入個案，秋冬之際也是多種呼吸道傳染病盛行，且隨著年末聖誕節、元旦以及農曆春節將近，為降低呼吸道傳染病的感染與傳播。
為了確保民眾「屏安生活、屏安旅遊」，請民眾進入八大場域應落實佩戴口罩、勤洗手，及生病在家休息等個人衛生防護措施，縣內防疫安全需要縣民共同配合，才能將疫情傳播風險降到最低。
屏東縣政府團隊由衛生局、交通旅遊處、城鄉發展處、教育處、文化處、傳播暨國際事務處、民政處、行政處8個單位，在縣立圖書總館共同呼籲民眾即日起進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)」等八大類場所強制佩戴口罩。若未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。