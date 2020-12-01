藍委逼問誰答應美國開放萊豬 蘇貞昌：總統8月28日宣布
藍委逼問誰答應美國開放萊豬 蘇貞昌：總統8月28日宣布
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-01 15:29:53
行政院長蘇貞昌今（1）赴立法院備詢，國民黨立委聚焦進口含有萊克多巴胺美豬議題。立委楊瓊瓔質詢時，對於蘇貞昌稱「台灣答應美國要開放」的說法不能認同，連番追問「是誰（哪一任總統）答應人家的？」蘇貞昌似乎沒想到楊瓊瓔會這樣追問，再三重申「過去台美貿易障礙就是這個問題」，最後才吐出「（蔡英文）總統在8月28日向全國宣布。」
楊瓊瓔連番追問「是誰答應美國？」蘇貞昌說「過去對於相關台美貿易障礙就是這個。」得不到滿意的回答，楊瓊瓔繼續逼問「誰答應？你現在支持誰的答應？」蘇貞昌不死心，繼續用同樣的回答「我們看到過去台美之間就是這個問題。」兩人你一句我一句，都在看誰有耐心不斷重複同樣的話語，楊瓊瓔換個說法繼續問「（台灣）從沒答應美國，院長是你說錯了，還是是誰答應了？」眼見一直用同樣的回答無法通過這題，蘇貞昌才終於鬆口「清清楚楚，總統8月28日向全國...」不給蘇貞昌說完，楊瓊瓔立刻把話搶過去說「原來你是說蔡英文，嚇了我一跳」。