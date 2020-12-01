警察菩薩林志營關懷弱勢 獲選全國急難紓困績優員警
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-12-01 18:00:00
內政部警政署頒發「全國警察協助推行急難紓困績優員警」獎項，全國共有8名員警入選，其中臺中市政府警察局第一分局警員林志營長年關懷轄區弱勢民眾，奔走爭取政府及間資源幫助貧困民眾，獲得地方鄰里一致肯定，是臺中市政府警察局唯一獲選之人員。
警員林志營於97年自臺北縣警察局奉派臺中市警一分局，於大誠分駐所服務期間辦理為民服務、馬上關懷之業務，迄今長達12年，每年協助之個案約有50件，每逢有無名屍、街友、癌友或弱勢收入之民眾，經評估若符合急難救助要件時，林志營便積極轉介區公所及民間慈善團體，協助弱勢民眾度過難關，林志營甚至只要有民眾來向他求助時，也會利用休假時間奔走協助這些弱勢民眾。林志營謙虛地表示自己只是幫忙轉介社服單位，讓民眾度過難關，應該感謝的是這些慈善團體。林志營近日即協助1位沈姓獨居重殘民眾，其父親已往生，母親及胞弟亦棄他不顧，屋漏偏逢連夜雨，去年3月竟診斷罹患癌症末期，沈男無力工作陷入困頓，生命如風中殘燭，林志營勤餘彙整資料後報請南投福元宮慈濟委員會李正良會長關懷協助，會同柳川里里長蔡翠碧前去訪視，並發放善款5千元予以關懷協助。林志營表示，自己只是盡力默默耕耘，如今受到警政署的肯定，對他而言是份榮譽同時也是責任的加重，期盼能發揮拋磚引玉之效果，幫助更多需要幫助的人。