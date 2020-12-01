5親人都中鏢！吳鳳揭土耳其慘況　淚喊：珍惜台灣一切

土耳其籍藝人吳鳳在台灣發展超過10年，也已經取得中華民國身分證，2015年和老婆Rynne結婚並育有2女，一家4口幸福美滿。近來2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍在蔓延，吳鳳日前就在臉書上透露自己的表妹、親妹妹和外甥接連確診，昨（30）日再度發文表示2個阿姨也跟著中鏢，其中一位還在家跌倒然後發燒，吳鳳坦言這幾天家人過得很辛苦，讓他十分不捨。

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「我的臉書上很多家鄉的朋友幾乎每天分享誰被傳染，而且不少年紀大的人已經失去生命」，吳鳳表示妹妹跟外甥的狀況目前穩定，表妹已經結束隔離，比較讓他擔心的是年紀較大的阿姨們，尤其是大阿姨有高血壓、糖尿病，不過還好醫生認為她病症不是很嚴重，所以確定讓她在家隔離治療。

吳鳳坦言這幾天和家人在嘉義玩得很開心，每個人都很注重基本防疫措施，所以不畏染疫，不過也透露國外的情況並不樂觀，甚至連去隔壁的超市，也有可能讓人一輩子後悔。吳鳳最後表示當自己看到台灣人臉上的笑容後，心情稍微輕鬆許多，「希望大家繼續幸福下去，更珍惜台灣的一切，請為我家人繼續加油，我也很想跟大家分享她們的好消息」。（編輯：侯家瑜）

▲吳鳳臉書全文。（圖／吳鳳臉書）