中捷藍線未設坪頂站　議員要求市府重視地方需求

我是廣告 請繼續往下閱讀
張家銨說，目前市府公布的捷運藍線龍井機廠預定地，位於都市計畫大肚山保護區內，是否有危害環境生態，以及違反都市計畫保護區規定的疑慮？他指出，捷運機廠預計面積高達12至15公頃，直接開闢在保護區內，恐有危害生態環境及地質敏感的問題，且目前與捷運計畫有關的單位包含都發局、環保局、農業局，卻是對捷運計畫涉及該管業務的事項不清不楚，要求生態環境主管單位農業局，應加入市府的捷運推動小組，表達專業意見。
蔡耀頡也質疑，市府在屯區軌道系統的規劃速度過於緩慢，包含捷運藍線東延太平、機場捷運大里霧峰段、大平霧輕軌系統，三項軌道建設的可行性研究，都尚未提送交通部審查。
蔡耀頡表示，捷運藍線預計延伸至太平，但目前卻無公車路線由臺灣大道上連結到太平地區，他要求市府應規劃開闢捷運藍線先導公車，行駛捷運藍線全線的預計路線，從台中港一路至太平地區，不僅培養路廊先期運量，同時也能滾動式蒐集數據，當作提到中央審查的依據，更展現推動捷運藍線延伸太平的決心。
交通局長葉昭甫回應，目前藍線在綜合規劃期末檢討階段，遴選捷運車站區位時主要考量運輸需求、最適站距、工程條件、用地取得及周邊都市發展等因素，因遊園南路口位於大肚山頂鄰近進機廠路線及路線轉彎段，且介於地下站（國際街）及高架站（弘光科大）之間，尚有路線出土段的問題，為使捷運能服務民眾，市府將持續從工程面、財務面等綜整考量檢討設站的可行性。
葉昭甫指出，目前捷運機廠規劃設置在龍井保護區內，於工作會議中邀請都市發展局、農業局及水利局共同討論可行性，交通局將會照都市計畫變更程序向都市發展局及農業局申請變更用地，也將依據環境影響評估法，完成環評相關作業及審查程序。未來於捷運機廠設計、施工階段將採最小用地取得，以減少山坡地開挖及整地範圍，另為降低環境衝擊，將不另外辦理土地開發。