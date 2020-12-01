陳其邁就職100天 台郡加碼投資100億
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-01 16:25:17
高雄市長陳其邁就職100天，今年也是高雄更名改制100年，被問到給自己打幾分？陳其邁表示，打分數的事情交給市民，但對我來說，是真的是很拼，日也拚晚也拚，就想讓高雄更好﹔陳其邁也說，在市政會議前剛接到電話，台郡公司宣布加碼投資高雄100億，是個好消息。
陳其邁說，「我是市長，我要帶著團隊往前衝」，高雄正在進步，仁武產業園區動土、橋頭科學園區預計2021年底選地設廠、投資高雄事務所揭牌、5GAIoT國際大聯盟成立，國內外大廠投資超過1000億元，台郡公司也在不久前表示，他們已經在和發產業園區加碼選購6公頃的土地，準備再投資100億，將增加3000個就業機會，一路走來點點滴滴，團隊越努力，投資的環境架構好，吸引更多的投資，其實所有的市民朋友、企業家都看的到，對他來講，這個就是兌現競選政見，促進產業升級、增加就業機會，在這個一百天的過程當然有很多值得檢討的地方，團隊也虛心受教，好，還要更好、要繼續努力。陳其邁表示，高雄正在改變，輕軌二階復工、捷運紅線延伸與黃線持續進行，高鐵延伸、國道七號與高屏東西向第二條快速道路推動中，城市更加安全便利，國際會展年會順利舉辦，下一個世代的產業匯聚港都。
陳其邁並在市政會議上細數100天內的政績，包括前鎮漁港改建、農業保險加碼20％、勞工自治委員會與新住民會館成立、逍遙園與左營舊城護城河再展新貌、首創24小時夜間托育服務、高齡整合長照中心、擴增36處社區關懷據點、與日本富山縣冰見市締結友好交流協定、捐贈斯洛伐克30萬份口罩。陳其邁認為，這100天，不是單純的100個日子，而是在全球產業鏈重組的國際局勢下，將會影響高雄未來100年的決定性階段，所以他也提醒所有市府團隊同仁，現在是歷史的轉折點，正在接受市民的託付，推動這座城市的進步，無論大家來自何方，高雄是我們禍福與共、生死相依的家鄉，100天可以影響100年，現在的每一個行動，都會決定高雄未來100年的樣貌，市府團隊一定會達成市民的期盼，讓這座美麗的港灣，成為充滿希望、實現夢想、開闊而多元的宜居之城。