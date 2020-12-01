影／客家百年傳統文化　彰化永靖慶典　體驗傳承

以前每逢秋收後，農村總會舉辦「謝平安」祭典，感謝眾神庇佑，但在921大地震後，歡慶活動逐漸被淡忘，彰化永靖鄉19日將舉辦盛大「謝平安」慶典，頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，邀請全台灣民眾到永靖鄉，體驗傳承的謝天文化與濃厚人情，來永靖作客。

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▲永靖永安宮為永靖庄最早的大廟----主祀《明貺三山國王》分別為「巾山」、「明山」、「獨山」之神，建廟至今已有兩百餘年歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 01）

× ▲永靖永安宮為永靖庄最早的大廟----主祀《明貺三山國王》分別為「巾山」、「明山」、「獨山」之神，建廟至今已有兩百餘年歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 01）

蕭巧怡指出，今年「謝平安」由永靖鄉永安宮、永靖鄉共好協會及頂新和德文教基金會共同主辦，活動將在12月19日上午八時於永安宮登場，這場集結24村宮廟主神的客家傳統節慶，除將配合秋冬防疫專案舉辦別開生面的「面具嘉年華」繞境活動，還有千人搓湯圓及充滿在地中草藥特色的市集活動，限量早鳥行程套票即起開放線上搶購。

蕭巧怡表示，在過去農業社會的客家庄，用來叩謝天地眾神庇佑農稼豐收的「謝平安」是年底重頭戲，去年永靖鄉公所、頂新和德文教基金會和永靖鄉共好協會合辦「謝平安」活動，號召千人搓湯圓與集結24村宮廟主神作客永安宮，讓暌違20多年的客家傳統節慶再現風華。

▲「謝平安」是年底重頭戲，千人搓湯圓活動今年規模不僅更盛大，也比去年更好玩，預計席開200桌，民眾可親手揉糯米糰。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 01）

× ▲「謝平安」是年底重頭戲，千人搓湯圓活動今年規模不僅更盛大，也比去年更好玩，預計席開200桌，民眾可親手揉糯米糰。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 01）

蕭巧怡說，基金會創辦人魏應充為回饋故鄉，多年來投入許多資源進行社區深耕，近年以永靖共好理念，結合地方熱心人士發展永靖產業、盼帶動地方繁榮，因此參與主辦這項活動，邀請全台民眾齊聚永靖大街，在三山國王的護佑下代代都平安。

千人搓湯圓活動今年規模不僅更盛大，也比去年更好玩，預計席開200桌，民眾可親手揉糯米糰，並用天然紅龍果汁來為湯圓染色，等候湯圓烹煮期間還可享用在地風味滷湯料理。

▲今年特別規畫包套行程套票，有面具嘉年華彩繪體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 01）

× ▲今年特別規畫包套行程套票，有面具嘉年華彩繪體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 01）

永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，永靖鄉具有在地中草藥的人文歷史特色，並進一步融合在謝平安的市集活動中，成為一大亮點，這些包含中草藥特色的餐飲或體驗項目包含：清爽冰涼的荖葉枝仔冰、QQ彈牙的中草藥手工麵線、爺孫手把手教導的溫情傳統麻油飯等，在冬至時節補冬補嘴康，增強元氣。

▲今年特別規畫包套行程套票，有溫情傳統麻油飯。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 01）

× ▲今年特別規畫包套行程套票，有溫情傳統麻油飯。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 01）

今年特別規畫包套行程套票，永靖鄉民憑身分證認購套票可享5折優惠，內容包含永靖枝仔冰、面具嘉年華彩繪體驗、現做現煮湯圓DIY、永靖特色滷湯料理、市集券(100元) 、2020專屬祈福卡、永靖秘境導覽。憑套票中的闖關卡到成美文化園，可享門票九折優惠，並贈送60 元飲品乙杯。還有〈市集券〉好好買來中草藥養生特色市集，現在早鳥限時優惠中。