So-net進駐故宮商店　推動數位化消費體驗

109年度故宮附設商店暨網路商城服務委託經營管理案，由日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(簡稱So-net )得標，並於109年12月1日起，開始負責營運國立故宮博物院附設博物館商店與故宮精品網路商城。結合國際公司與堅強的資訊背景，打造更優質的實體商店與網路商城，未來南部院區新增商店營運空間，亦將為國旅熱潮，帶來嶄新的博物館消費體驗。

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▲南部院區新增商店營運空間，亦將為國旅熱潮，帶來嶄新的博物館消費體驗。（圖／資料照片）

× ▲南部院區新增商店營運空間，亦將為國旅熱潮，帶來嶄新的博物館消費體驗。（圖／資料照片）

台灣碩網網路娛樂股份有限公司 (So-net Entertainment Taiwan Limited)成立於2001年，隸屬於Sony集團，主要業務包含寬頻服務、中小企業網路應用及整合服務、企業服務、資安防護、手機遊戲代理/行銷/開發、肖像授權及娛樂平台開發，涵跨並整合不同領域範疇。So-net表示，未來三年將以堅強的資訊背景推動故宮商店「數位化」，讓商店提供更好的消費服務；So-net國際公司的背景，有助於將故宮精品推向「國際化」，同時讓在地商品進入故宮商店，增加故宮「在地化」的連結，期能打造出「Good go實體商店好好玩、Good 購網路商城好好買」的活潑形象。

近年來故宮開發不少熱門文創商品，透過社群媒體上的活潑行銷，已成為許多人送禮自用最愛的熱賣商品，許多人來到故宮，必定要留點時間逛逛紀念品店。為了響應國家促進國旅補助措施並慶祝台灣碩網So-net進駐故宮商店，自本(109)年12月15日起至明年1月15日止，故宮南北院區實體商店暨故宮精品網路商城均全館9折優惠(部分商品除外)。

▲故宮南北院區實體商店暨故宮精品網路商城均全館9折優惠(部分商品除外)（圖／資料照片）