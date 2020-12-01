尊重民意！防洗發票賺獎金　財部決定不修法改加強查核

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，今日賦稅署再發稿指出，為避免影響一般民眾正常小額消費兌獎權益，財政部在不修法之前提下，將加強查核故意不當套領統一發票中獎獎金案件，以維護民眾兌獎權益。
財政部官方臉書今日也po文強調在收到許多網友關心，審慎評估且尊重民意後有3大決定。一、結論先，為了保障多數民眾正常小額消費的兌獎權益，會在不修法前提下，針對「洗發票」賺獎金的不當行為，加強查核力道。
二、發票給獎的立意，是鼓勵消費者主動索取發票、防止業者逃漏稅，而現行已有相關防弊機制，來遏止任何冒（詐）領發票獎金。因此，掌握本案第一時間，國稅局已請當事人到國稅局說明，但仍會持續追蹤，如有不法事證必追回獎金、移送法辦。
三、營業人如未依規定開發票或開立異常，國稅局也會進一步了解輔導，以維護民眾兌獎權益。最後，財政部也不忘提醒大家，不要亂洗發票、因小失大，正常消費、正常拿發票。
賦稅署也強調，，統一發票給獎的目的，在鼓勵消費者主動索取統一發票，以防杜逃漏稅捐，為遏止不法冒（詐）領或套取統一發票中獎獎金，財政部已有相關防弊機制，財政部高雄國稅局已掌握相關案情並請當事人到該局說明，當事人主張確實有相關交易事實，依統一發票給獎辦法規定暫先給獎，高雄國稅局將持續關注並蒐集事證，若有不法情事將依規定追回獎金並移送偵辦刑責。另國稅局亦加強針對涉嫌開立發票異常店家，進行了解、輔導，必要時將深入查核。