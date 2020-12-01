尊重民意！防洗發票賺獎金　財部決定不修法改加強查核

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尊重民意！防洗發票賺獎金　財部決定不修法改加強查核

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-12-01 16:30:47

▲統一發票自2011年1至2月期起每期開出特別獎台幣1000萬元中獎號碼1組，累計至今年5-6月期已創造539位千萬富翁。（圖／NOWNews資料照）
▲為避免影響一般民眾正常小額消費兌獎權益，財政部在審慎評估且尊重民意後，決定在不修法之前提下，將加強查核故意不當套領統一發票中獎獎金案件，以維護民眾兌獎權益。（圖／NOWews資料照）
為防堵民眾利用大量小額消費發票，蓄意套領統一發票中獎獎金，財政部原本研議一定金額以下小額消費不予給獎的可行性，不過，為避免影響一般民眾正常小額消費兌獎權益，財政部在審慎評估且尊重民意後，今日改口在不修法的前提下，將加強查核故意不當套領統一發票中獎獎金案件，以維護民眾兌獎權益。
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近日網路爆料有民眾買4600個購物袋「洗發票」，花了2萬多元總共中獎8400元，引發討論，財政部賦稅署也表示對於套領發票個案必嚴查，昨日甚至指稱對於消費者取巧以大量的小額雲端發票套取發票中獎獎金，影響正常消費者權益問題，涉及統一發票給獎辦法相關規定，財政部將研議訂定一定金額以下小額消費不予給獎的可行性。
不過，今日賦稅署再發稿指出，為避免影響一般民眾正常小額消費兌獎權益，財政部在不修法之前提下，將加強查核故意不當套領統一發票中獎獎金案件，以維護民眾兌獎權益。

財政部官方臉書今日也po文強調在收到許多網友關心，審慎評估且尊重民意後有3大決定。一、結論先，為了保障多數民眾正常小額消費的兌獎權益，會在不修法前提下，針對「洗發票」賺獎金的不當行為，加強查核力道。

二、發票給獎的立意，是鼓勵消費者主動索取發票、防止業者逃漏稅，而現行已有相關防弊機制，來遏止任何冒（詐）領發票獎金。因此，掌握本案第一時間，國稅局已請當事人到國稅局說明，但仍會持續追蹤，如有不法事證必追回獎金、移送法辦。

三、營業人如未依規定開發票或開立異常，國稅局也會進一步了解輔導，以維護民眾兌獎權益。最後，財政部也不忘提醒大家，不要亂洗發票、因小失大，正常消費、正常拿發票。
賦稅署也強調，，統一發票給獎的目的，在鼓勵消費者主動索取統一發票，以防杜逃漏稅捐，為遏止不法冒（詐）領或套取統一發票中獎獎金，財政部已有相關防弊機制，財政部高雄國稅局已掌握相關案情並請當事人到該局說明，當事人主張確實有相關交易事實，依統一發票給獎辦法規定暫先給獎，高雄國稅局將持續關注並蒐集事證，若有不法情事將依規定追回獎金並移送偵辦刑責。另國稅局亦加強針對涉嫌開立發票異常店家，進行了解、輔導，必要時將深入查核。 
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