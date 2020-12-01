影／「玫瑰花爌肉飯」展創意　行銷彰化健康豬

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影／「玫瑰花爌肉飯」展創意　行銷彰化健康豬

記者葉靜美/彰化報導

calendar_today2020-12-01 18:50:00

彰化健康豬
▲彰化縣政府行銷「彰化健康豬」，今（1）日在溪湖糖廠辦理彰化健康豬標章及品牌推廣活動。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.01）
彰化縣政府行銷「彰化健康豬」，今（1）日在溪湖糖廠辦理彰化健康豬標章及品牌推廣活動，邀請明道大學餐旅系師生，以彰化健康豬及溪湖在地食材製作五道豬肉創意料理彰化縣副縣長洪榮彰呼籲消費者支持台灣本地生產的豬肉，他強調「彰化健康豬」瘦肉精零檢出，民眾可以安心吃。
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現場五道豬肉創意料理，爌肉變成玫瑰花，豬網油包裹波菜後成了串串葡萄，豬肚絲加上洋香瓜成了爽口開胃菜，番茄挖空後加入打拋豬焗烤，則成了小朋友的最愛，每道都讓人忍不住食指大動現場還有彰化農特品展售、試吃，未來縣府也將持續辦理20場促銷活動，推廣「彰化健康豬」品牌。
▲明道大學餐旅系師生以彰化健康豬及溪湖在地食材製作五道豬肉創意料理，每道都讓人忍不住食指大動。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.01）
▲明道大學餐旅系師生以彰化健康豬及溪湖在地食材製作五道豬肉創意料理，每道都讓人忍不住食指大動。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.01）
洪榮章表示，彰化縣十年前就開始推動豬肉認證標章，為民眾的健康把關，取得「彰化健康豬」品牌認證的豬肉有三大保證，保證不含瘦肉精、屠宰過程符合衛生標準、豬隻來源合法，彰化知名美食爌肉飯、肉圓及肉包等，都是使用「彰化健康豬肉」做成的，遊客可以安心品嚐。

洪榮章指出，縣內傳統市場已有22家健康豬肉專賣店，在全聯、楓康等連鎖超市也有千餘間分店販售「彰化健康豬肉」，民眾在選購豬肉時，要指定購買有「彰化健康豬」標章認證的肉品，健康更有保障。

▲現場有豬肉料理提供民眾品嚐。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.01）
▲現場有豬肉料理提供民眾品嚐。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.01）
與會的彰化養豬協會理事長廖學良說，「彰化健康豬」從源頭的畜牧場飼料就開始檢驗，屠宰時也會對血液、肉品層層檢驗，再經過中央畜產會獸醫師針對屠宰衛生檢驗合格後，才會販售給消費者，運輸及販售地點更是全程低溫保鮮。目前彰化已有兩成豬場加入彰化健康豬養豬場；養豬協會會與縣府共同努力，打響彰化健康豬品牌，並把彰化的健康豬肉行銷全國，為產業帶來更大的收益。

明道餐旅系老師關保祐呼籲婆婆媽媽選購豬肉時，可以選擇在地的豬肉來料理，因為國產豬肉品質新鮮，更可共創農民及消費者雙贏局面。
 
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