影／「玫瑰花爌肉飯」展創意 行銷彰化健康豬
記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-12-01 18:50:00
彰化縣政府行銷「彰化健康豬」，今（1）日在溪湖糖廠辦理彰化健康豬標章及品牌推廣活動，邀請明道大學餐旅系師生，以彰化健康豬及溪湖在地食材製作五道豬肉創意料理﹔彰化縣副縣長洪榮彰呼籲消費者支持台灣本地生產的豬肉，他強調「彰化健康豬」瘦肉精零檢出，民眾可以安心吃。
現場五道豬肉創意料理，爌肉變成玫瑰花，豬網油包裹波菜後成了串串葡萄，豬肚絲加上洋香瓜成了爽口開胃菜，番茄挖空後加入打拋豬焗烤，則成了小朋友的最愛，每道都讓人忍不住食指大動﹔現場還有彰化農特品展售、試吃，未來縣府也將持續辦理20場促銷活動，推廣「彰化健康豬」品牌。洪榮章表示，彰化縣十年前就開始推動豬肉認證標章，為民眾的健康把關，取得「彰化健康豬」品牌認證的豬肉有三大保證，保證不含瘦肉精、屠宰過程符合衛生標準、豬隻來源合法，彰化知名美食爌肉飯、肉圓及肉包等，都是使用「彰化健康豬肉」做成的，遊客可以安心品嚐。
洪榮章指出，縣內傳統市場已有22家健康豬肉專賣店，在全聯、楓康等連鎖超市也有千餘間分店販售「彰化健康豬肉」，民眾在選購豬肉時，要指定購買有「彰化健康豬」標章認證的肉品，健康更有保障。
與會的彰化養豬協會理事長廖學良說，「彰化健康豬」從源頭的畜牧場飼料就開始檢驗，屠宰時也會對血液、肉品層層檢驗，再經過中央畜產會獸醫師針對屠宰衛生檢驗合格後，才會販售給消費者，運輸及販售地點更是全程低溫保鮮。目前彰化已有兩成豬場加入彰化健康豬養豬場；養豬協會會與縣府共同努力，打響彰化健康豬品牌，並把彰化的健康豬肉行銷全國，為產業帶來更大的收益。
明道餐旅系老師關保祐呼籲婆婆媽媽選購豬肉時，可以選擇在地的豬肉來料理，因為國產豬肉品質新鮮，更可共創農民及消費者雙贏局面。