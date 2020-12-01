批萊豬進口蔡政府強度關山 柯文哲：民進黨「一黨偉大」
批萊豬進口蔡政府強度關山 柯文哲：民進黨「一黨偉大」
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-01 16:33:12
距離開放含有萊克多巴胺的美豬進口，僅剩下一個月時間。不過至今執政當局並未提出相關配套措施，也讓社會各界批評聲浪不斷。對此台北市長柯文哲今天（1日）下午，進入議會拜會各個委員會前，面對媒體詢問有關萊豬議題，柯文哲強調，蔡政府連「最卑微的」自由選擇的權利都不給，已經從「一黨獨大」蠻橫到「一黨偉大」的地步。
柯文哲強調，民主自由是台灣政治核心價值，一旦沒有自由了，民主也不具意義。「我們人民現在只是要一個自由選擇的權利，就這樣而已啊！沒有說不給進口，但對小老百姓來講，你是萊豬有標示，要買就買不買就算了，至少給我選擇的自由。」柯文哲說，「我一直搞不清楚行政院為什麼要把人民自由選擇的權利拿掉，我都沒有挑戰蔡總統說，吃含瘦肉精美豬會提高台灣的國際地位，我心裡面是不相信，但我不願意去挑戰這件事」。柯文哲說到激動處，也抨擊蔡政府，「你好歹給我個最卑微、我有自由選擇的權利好不好？就這樣而已，我就不懂民進黨政府現在為何這件事要跟台灣人民的意志對抗，我想不懂欸！」現場記者也追問，政府處理的態度是否太蠻橫？柯文哲也直言「不是蠻橫，無法理解。」更強調民進黨已經一黨獨大到「一黨偉大」的程度。