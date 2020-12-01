秋冬防疫專案　中市議員建議市府「每日發一片口罩」

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秋冬防疫專案　中市議員建議市府「每日發一片口罩」

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-12-01 17:06:19

秋冬防疫專案　議員建議市府每日發一片口罩
▲議員李中建議，政府規定全面帶口罩，市府是否有能力每日發送民眾一個口罩(圖／柳榮俊攝2020.12.1)
秋冬防疫專案今(1)日啟動，中央政府祭出高額罰則懲罰未戴口罩者，台中市議員李中質詢表示，現在已非年初防疫物資緊張的階段，政府理應義務提供每位國民基本配給額數每日一片，且應透過公平會，讓居高不下的的口罩售價回歸平穩﹔李中也建議，政府規定全面帶口罩，市府是否能每日發送民眾一個口罩。
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李中表示，今天開始八類場域都要配戴口罩才能進入，不然最高會被處罰15,000元罰款，為了保障民眾健康安全，配戴口罩的政策可以接受，但現今物資供應無虞，政府應該取消14天僅9片的政策，每人每天應有一片的基本量才是。
李中說，年初因為疫情爆發猛烈，防疫物資緊缺，製造口罩的表布、熔噴布等價格高漲，故口罩售價提高，國人尚可接受；然而現在相關材料費用已經日趨穩定，即便價格無法回到過往一塊多的水準，政府也不應帶頭讓價格居高不下，甚至出現一個口罩十幾塊的畸形現象，公平會對此應有所作為。

近日外籍移工入境後發現新冠疫情的數量逐漸增加，為了因應年底可能出現的新疫情狀況，李中建議衛生局，除了中央配給的定額數量外，要提前採購準備，也建議盧秀燕市長思考，將來是否在適當時機透過民政與衛生系統，將相關物資發給市民，以避免部分民眾以買不到、或沒有錢買作為藉口，拒不配合秋冬防疫專案，造成防疫破口。

市長盧秀燕指出，全世界疫情嚴竣，口罩需求龐大，中央依規定管控並進行配給、調派醫療人員等，由於台灣疫情相對穩定，目前口罩供給穩定，對於議員建議，市府會就有限的預算與政策優先順序進行評估。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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