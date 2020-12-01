秋冬防疫專案　中市議員建議市府「每日發一片口罩」

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李中說，年初因為疫情爆發猛烈，防疫物資緊缺，製造口罩的表布、熔噴布等價格高漲，故口罩售價提高，國人尚可接受；然而現在相關材料費用已經日趨穩定，即便價格無法回到過往一塊多的水準，政府也不應帶頭讓價格居高不下，甚至出現一個口罩十幾塊的畸形現象，公平會對此應有所作為。
近日外籍移工入境後發現新冠疫情的數量逐漸增加，為了因應年底可能出現的新疫情狀況，李中建議衛生局，除了中央配給的定額數量外，要提前採購準備，也建議盧秀燕市長思考，將來是否在適當時機透過民政與衛生系統，將相關物資發給市民，以避免部分民眾以買不到、或沒有錢買作為藉口，拒不配合秋冬防疫專案，造成防疫破口。
市長盧秀燕指出，全世界疫情嚴竣，口罩需求龐大，中央依規定管控並進行配給、調派醫療人員等，由於台灣疫情相對穩定，目前口罩供給穩定，對於議員建議，市府會就有限的預算與政策優先順序進行評估。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。