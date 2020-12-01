溫差大藏危機！胸悶喘不過氣　小心「急性心肌梗塞」

近日氣候早晚溫差大，而季節交換，氣溫驟降，正是冠狀動脈心臟病好發時節，阮綜合醫院心臟內科醫師蔡坤炎提醒，「急性冠心症」容易因為氣溫驟變而被誘發，其中「心肌梗塞」則經常是在半夜凌晨急性發作，一旦有胸悶、呼吸困難、盜汗症狀時，千萬不要忽略警訊，應提高警覺、趕快就醫。

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急性冠心症包括「不穩定型心絞痛」與「急性心肌梗塞」，都容易因為氣溫驟變而被誘發，一名32歲楊姓水電師傅有吸菸習慣，也喜歡同友人喝一杯，日前一波低溫期間，某天清晨感覺胸悶、喘不過氣，以為只是感冒，照常去上工，直到胸痛持續加劇，並出現冒冷汗及嘔吐，才緊急就醫，經診斷為「急性心肌梗塞」，蔡坤炎說，急性心肌梗塞發作必須搶在12小時內把阻塞的血管完全打通，楊男治療後已出院休養。

蔡坤炎指出，飲食習慣西化加上吸菸飲酒等習慣，造成心臟冠狀動脈疾病的危險因子（三高、心血管疾患家族史）發生的比例逐漸上升，「急性冠心症」的患者也跟著變多了，根據統計顯示，患者年齡遍布28歲到88歲，有年輕化趨勢，男性多於女性。

蔡坤炎說明，「急性心肌梗塞」的典型症狀是突發強烈的胸痛，少部分病人沒有胸痛，但有突發性呼吸困難，還有人則是突然意識喪失、神智混亂、心律不整及血壓下降；「心絞痛」則是因為心肌暫時缺氧，造成心臟疼痛，常見於天氣寒冷、情緒緊張、運動中或吃完大餐後，當下感覺前胸突然悶痛或壓迫感，若症狀加劇，就要盡速送醫。