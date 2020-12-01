才與柯文哲「握手言和」 王世堅下一秒改稱：想去廁所
才與柯文哲「握手言和」 王世堅下一秒改稱：想去廁所
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-01 17:09:58
台北市長柯文哲今天（1日）下午進入台北市議會，拜訪各個委員會針對預算過關進行道謝，柯文哲也準備了多箱橘子依序分送給各個委員會。而到警政衛生委員會時，由於召集委員是柯黑大將、民進黨台北市議員王世堅，原本預料會發生插曲。不過兩人在議長陳錦祥的撮合下，在媒體鏡頭前相互握手，疑似上演大和解的戲碼，不過在握完手後，王世堅隨即表明「想去廁所」，雙方和解之路似乎還有得走。
由於到了年末，台北市議會適逢預算會期，即將審定明年台北市政府各局處的相關預算。除了民政委員會可能要審到年後外，其他委員會都順利通關。對此柯文哲今天下午，也特別帶著三位副市長以及各局處首長，到各個委員會拜會致意，並且送上橘子表達感謝之意。而柯文哲到了由王世堅擔任召委的警政衛生委員會，由於去年同個時間柯文哲來拜會時，將王世堅視而不見，更直呼「這個人不用握手」，當時也讓王世堅很是尷尬。原本媒體預料兩人今年也可能產生小插曲，不過沒想到在議長陳錦祥的撮合下，兩人在媒體鏡頭前竟相互握手，王世堅更從柯文哲手上接獲贈送的一箱橘子，似乎上演大和解的戲碼。不過在與柯文哲握手完後，王世堅隨即向媒體表示「想去廁所」，疑似表明想馬上洗手，恐怕柯文哲與柯黑大將想要大和解，似乎還有一段很長的路要走。