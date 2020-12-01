華為手機傳送政院專案 王婉諭：說好的禁用中國產品？
華為手機傳送政院專案 王婉諭：說好的禁用中國產品？
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-01 17:16:43
中國華為的產品被視為中國政府竊取各國機密資料的媒介，台灣中央政府機關去年也宣布禁用華為資通訊產品。不過，立委王婉諭今（1）天爆料，信箱收到來自國會聯絡人的專案報告信件，信末竟出現「從我的華為手機傳送」，呼籲行政院全盤檢查各個國會聯絡人的相關資通訊產品使用狀況，不該出現絲毫漏洞。
王婉諭指出，中品牌的資通訊產品早已爆出嚴重資安問題、開後門爭議，國際上亦有許多國家政府部門明令禁止使用華為產品。時任行政院發言人Kolas曾表示，「總統府、行政院與中央各政府機關，多年前已全面禁止在公務上使用中國品牌的資通訊產品，當然也包括華為。」然而，王婉諭表示，今天稍早在信箱收到來自國會聯絡人的專案報告信件，信末竟出現「從我的華為手機傳送」。王婉諭強調，既然去年行政院早已宣告全面禁用中國相關的資通訊產品，即使是個人使用的手機、電腦設備，只要牽涉到「公務使用」，都必須要非常謹慎小心資安問題。令人擔心的是，行政院各部會和立院國會辦公室之間的公務信件往返，是否都有遭中國監控、竊取資料的疑慮？
王婉諭呼籲，行政院應重新全盤檢查目前各個國會聯絡人的相關資通訊產品使用狀況，無論是相關的信件往返，或是與國會辦公室的往來聯絡，都應該以最嚴謹的資訊安全規格管理，不該出現絲毫漏洞。新聞來源為Newtalk 新頭殼