台南女護士遭無照酒駕撞飛　傷重命危

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台南女護士遭無照酒駕撞飛　傷重命危

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-12-01 17:38:23

鐘姓女護士遭無照酒駕的溫姓男子撞上，重傷命危。
▲鐘姓女護士遭無照酒駕的溫姓男子撞上，重傷命危。（圖／記者陳聖璋翻攝）
今（1）日凌晨，台南市1名鐘姓女護士遭無照酒駕的溫姓男子撞上，鐘女傷勢嚴重，送安南醫院急救，有生命危險，溫男酒測值為0.31mg/l，全案依公共危險罪嫌移送法辦。
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警方指出，自小客車駕駛為溫姓男子（20歲、職業工、尚未考照），溫男表示，他於住處飲酒後，開車前往永康區鹽行夜市，返回住處途中，沿慶和路由南往北行駛，欲穿越長和路，遇閃光紅燈交通號誌，撞上下班後騎乘機車，沿長和路西向東方向行駛的鐘姓女護士（21歲）。
▲強大撞擊力將機車零件噴飛四散。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲強大撞擊力將機車零件噴飛四散。（圖／記者陳聖璋翻攝）
鐘女的機車車體因強大的撞擊力幾乎全毀，破碎的零件噴飛四散，鐘女傷勢嚴重，被救護車緊急送往安南醫院救治，有生命危險；溫男酒測值為0.31mg/l，全案依公共危險罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。

第三分局分局長方國璽表示，酒後駕車害人害己，縱使政府已修法提高酒駕之罰則，配合警察機關強力執法，酒駕肇事仍層出不窮，為有效降低酒後駕車肇事發生，台南市警局交通警察大隊於11月26日至28日，執行取締酒駕大執法，期間第三分局查獲5件酒駕公共危險案、取締5件酒駕違規案及1件酒駕拒絕接受酒測。

▲溫男駕駛的自小客車車體嚴重毀損。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲溫男駕駛的自小客車車體嚴重毀損。（圖／記者陳聖璋翻攝）
警方指出，本起酒駕肇事發生，顯示仍有民眾心存僥倖酒後開車，為展現「酒駕零容忍」的決心，三分局除於平時規劃取締酒駕執法作為，更將於12月2日至5日連續4天針對深夜時段易發生肇事路段，持續執行取締酒駕大執法，期能守護市民安全，呼籲駕駛人「酒後不開車，指定駕駛顧安全」，保護自己及他人之生命安全。

安南醫院指出，鐘姓女護士身體右側傷勢嚴重、手腳骨折，尤其是頭部受到重創，經神經外科醫師緊急手術，目前在加護病房觀察治療中，昏迷指數3，該院為保護患者腦部，採用低溫療法，但須自費，鐘姓女護士家境並不寬裕，後續治療及醫藥費問題，院方表示會全力協助處理，讓患者能平安度過難關，早日康復。 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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