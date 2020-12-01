台南女護士遭無照酒駕撞飛　傷重命危

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鐘女的機車車體因強大的撞擊力幾乎全毀，破碎的零件噴飛四散，鐘女傷勢嚴重，被救護車緊急送往安南醫院救治，有生命危險；溫男酒測值為0.31mg/l，全案依公共危險罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。
第三分局分局長方國璽表示，酒後駕車害人害己，縱使政府已修法提高酒駕之罰則，配合警察機關強力執法，酒駕肇事仍層出不窮，為有效降低酒後駕車肇事發生，台南市警局交通警察大隊於11月26日至28日，執行取締酒駕大執法，期間第三分局查獲5件酒駕公共危險案、取締5件酒駕違規案及1件酒駕拒絕接受酒測。
警方指出，本起酒駕肇事發生，顯示仍有民眾心存僥倖酒後開車，為展現「酒駕零容忍」的決心，三分局除於平時規劃取締酒駕執法作為，更將於12月2日至5日連續4天針對深夜時段易發生肇事路段，持續執行取締酒駕大執法，期能守護市民安全，呼籲駕駛人「酒後不開車，指定駕駛顧安全」，保護自己及他人之生命安全。
安南醫院指出，鐘姓女護士身體右側傷勢嚴重、手腳骨折，尤其是頭部受到重創，經神經外科醫師緊急手術，目前在加護病房觀察治療中，昏迷指數3，該院為保護患者腦部，採用低溫療法，但須自費，鐘姓女護士家境並不寬裕，後續治療及醫藥費問題，院方表示會全力協助處理，讓患者能平安度過難關，早日康復。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！