賴清德共勉業界打造健康台灣 擦亮醫衛技術光環
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-01 17:30:46
副總統賴清德今（1）日出席「第17屆國家新創獎」頒獎典禮。致詞時賴清德期勉產業界妥善運用健康大數據，同時配合創新服務模式，驅動跨域創新，進而達到智慧醫療、精準醫療、再生醫療的目標，共同打造健康台灣，讓台灣再一次在國際社會上，擦亮衛生醫療技術的光環。
賴清德指出，生策會是台灣推動生醫產業的動力，也是生物科技產業發展的平台，17年來每年皆舉辦「國家新創獎」，鼓勵與輔導具有研發能量的學研單位，以及具有關鍵技術的公司，協助他們未來更有競爭力。同時，生策會也是生物科技產業跟政府的橋梁。今年9月他曾在總統府接受翁啟惠前院長領軍的生策會所提出的「後COVID-19世代的大健康產業發展策略」，相信這些建言能幫助國家推動生物科技產業的發展。賴清德認為，生物科技產業是全球下一個世代最重要的產業之一，非常值得推動、發展；台灣具有優質的臨床醫療服務系統、完善的健保照顧體系、豐沛的創新研發能量、多家人體生物資料庫，加上台灣的ICT產業在國際上占有一席之地，未來若台灣的ICT產業可以跟生物科技產業結合，成效是非常強的。
賴清德說，生物科技產業是國家要推動的重大產業，不論是法令的調適、經費的投入或人才的養成，都是用國家的力量來推動。他相信，只要一起努力，成果一定會越來越好。身為醫界的一份子，賴清德非常期待生物科技產業能夠在台灣蓬勃發展。因此，他也期勉產業界妥善運用健康大數據，同時配合創新服務模式，驅動跨域創新，進而達到智慧醫療、精準醫療、再生醫療的目標。賴清德強調，藉由精準的預防、診斷、治療，甚至是精準的長照，就可以打造出一個健康的台灣。在健康台灣這個目標下，不但國人可以受益、產業可以發展，台灣也可以再一次在國際社會上，擦亮衛生醫療技術的光環。