愛情長跑15年　曾寶儀親洩「身分證配偶欄」現況

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節目走訪YouTuber千千、LuLu、曾珮瑜、林美秀、姚以緹、林思宇（宇宙）、以莉高露、隋棠8位明星的家鄉，吃遍彰化、台中等在地美食，隋棠嬸嬸還親自下廚展現好手藝，招待整組團隊，曾寶儀直呼錄完節目胖了1公斤，體重增到「史上最高」。
曾寶儀親自策畫來賓名單，千千就是她理想旅伴，「因為我是吃2攤就飽了的人，所以想跟珍惜食物的人去旅行」，果然千千食量名不虛傳，把節目安排的美食吃完還能叫外賣。有機會看到寶媽參加節目母女同台嗎？曾寶儀笑笑打槍：「邀寶媽太理所當然了，寶媽是台中人，她介紹的我已經去過。」
曾寶儀受到疫情影響，今年取消2至3檔大陸節目邀約，上半年接零星通告，趁機寫了2本書，還策畫《我們回家吧》節目內容，幸運的是下半年順利找到資金拍攝，曾寶儀也宣布節目被續訂第2季，她預計找男神嘉賓助陣，終極目標是第3季可以出國拍攝。
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